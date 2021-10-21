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Без помощи Владимира Путина ничто в мире не может сделать с киберпреступниками в России. Учитывая рекордно высокие цены на российский природный газ, Путину не нужно помогать.

К такому выводу пришел “саммит по программам-вымогателям”, созванный администрацией Байдена на прошлой неделе после заявления Министерства финансов США.

Такие атаки, как строительство колониального трубопровода стоимостью 4,4 миллиона долларов в начале весны прошлого года, не были осуществлены российским правительством, которое придерживалось вмешательства на выборах и традиционной разведки. Но Кремль видит в своих преступных хакерах преимущество, не говоря уже о возможности сокращения доходов силовиков.

«Программа-вымогатель является источником силы и разведки для России», – говорит Жозефина Вульф, преподающая политику кибербезопасности в школе Флетчера при Университете Дафтса. «Они сейчас в авангарде этого».

Хорошая новость заключается в том, что бесплатные преступники могут заработать много денег на том, как киберпреступники платят – криптовалюте. Блокировка программ-вымогателей, вероятно, является еще одной причиной, по которой распространяется глобальная волна крипторегулирования. Одна вещь, о которой стоит подумать, когда на рынке возникает истерия вокруг первого биржевого фонда биткойнов, зарегистрированного в США.

Под программой-вымогателем понимается злоумышленник, который захватывает удаленную компьютерную систему и требует за это заплатить. Колониализм – это вершина быстро расширяющегося ледника.

В первой половине 2021 года только американские компании сообщили о 635 случаях использования программ-вымогателей на сумму 590 миллионов долларов. Эти две цифры выходят далеко за рамки 2020 года. Отключение сети – любимый признак того, что больницы подвергают опасности жизни пациентов, подвергаясь сотням кибер-встряхиваний.

Ни для кого не секрет, где живет большинство злоумышленников и как им платят. Иран и Северная Корея счастливы запустить банду программ-вымогателей, но у них мало талантов. Китай начал заниматься киберпреступностью, но делает упор на традиционную разведку. Алан Лиска, аналитик компании Record Future, занимающейся кибербезопасностью, сказал: «В борьбе с Китаем много патриотических взглядов.

Он покидает владения Путина. Дмитрий Альберович, соучредитель провайдера кибербезопасности Grodstrike, сказал: «Kingbins в этой сфере базируются в России.

Злые гении всех хакеров-преступников будут получать ограниченную прибыль без криптовалюты, что значительно позволяет избежать слежки, налагаемой правительствами на обычные банковские системы. «Злоумышленники будут расплачиваться подарочными картами и другими анонимными инструментами», – говорит Лиска. «Но вы не можете попросить миллион долларов.





Амазонка



Подарочные карты. “

Как выяснил Финсен, биткойн, между прочим, становится не более чем проездом для самых продвинутых программ-вымогателей. Они все чаще предпочитают платить за кибер-инструмент под названием Monero и взимают дополнительную плату за прием биткойнов.

Отчет FinCEN и отчет, опубликованный на Саммите по программам-вымогателям, показывают, что остальной мир хочет сделать с Россией: ничего. Слово «Россия» не упоминается ни в одном документе, а скорее победа, игнорирующая пресловутого слона в комнате.

«Если риторика по поводу программ-вымогателей соответствует действительности, мы должны быть готовы ввести масштабные санкции в отношении российской нефтегазовой отрасли», – сказал Альберович. Европе грозит возможная морозная зима, и это не очень возможно, так как есть потребность в большем количестве российского газа.

Мэтью Розански, директор Cannon Institute в Центре постсоветских дел Вильсона, заключает: «Встреча с участием 32 стран не ограничит любой актерский состав прямыми программами-вымогателями».

Криптовалюта – это отдельная история. Финсен объявил, что официальные лица Fiat хорошо осведомлены о том, кто чем занимается в современных сетях цифровой наличности. В его отчете указаны 10 основных «типов» программ-вымогателей – торговых марок, используемых вымогателями, такими как Revil / Sodinogipi или Dark Side – и 177 адресов цифровых кошельков получили 5,2 миллиарда долларов по всему миру с 2019 года. Злоумышленники-вымогатели использовали свои доходы для девальвации », – говорится в отчете.

История отмывания фиатных денег показывает, что это намного проще, чем остановить незаконные флаги. Но преступникам необходимо превратить свою огромную прибыль в криптовалюту в пригодную для использования валюту в пределах какой-то реальной юрисдикции. Некоторые будут хранить в секрете средства, конфискованные из нефтепроводов или больниц в качестве энергии. «На Каймановых островах всегда будет биржа, которая занимается этой деятельностью», – говорит Алан Лиска. «Но власти могут заставить задуматься всех остальных».

Контроль над этими миллиардами потоков программ-вымогателей может даже снизить потребность в криптовалюте. Инвесторы бросаются к чему задуматься.