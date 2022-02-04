Россия до сих пор не допущена к Олимпийским играм, но сотни ее спортсменов все еще собираются соревноваться в Пекине.

Как и их соотечественники на Играх в Токио, 215 российских спортсменов вновь выступят под знаменами Олимпийского комитета России. Российский флаг и гимн также запрещены.

На флаге ОКР изображены олимпийские кольца, а над ними белые, синие и красные волны — те же цвета, что и на флаге России. На Олимпийских играх в Токио прозвучала часть Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Чайковского. 1 звучал для спортсменов-победителей вместо гимна России.

Так почему же Россия на Олимпиаде не совсем Россия?

В 2019 году Всемирное антидопинговое агентство запретило России участвовать в глобальных соревнованиях на четыре года — наказание, связанное с допингом и схемой сокрытия, которая была одной из самых серьезных в истории спорта.