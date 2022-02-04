Почему российские спортсмены выступили за ОКР на церемонии открытия

Россия до сих пор не допущена к Олимпийским играм, но сотни ее спортсменов все еще собираются соревноваться в Пекине.
Как и их соотечественники на Играх в Токио, 215 российских спортсменов вновь выступят под знаменами Олимпийского комитета России. Российский флаг и гимн также запрещены.
На флаге ОКР изображены олимпийские кольца, а над ними белые, синие и красные волны — те же цвета, что и на флаге России. На Олимпийских играх в Токио прозвучала часть Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Чайковского. 1 звучал для спортсменов-победителей вместо гимна России.
Так почему же Россия на Олимпиаде не совсем Россия?
В 2019 году Всемирное антидопинговое агентство запретило России участвовать в глобальных соревнованиях на четыре года — наказание, связанное с допингом и схемой сокрытия, которая была одной из самых серьезных в истории спорта.
Россия обжаловала это решение в Спортивном арбитражном суде, за которым остается последнее слово в международных спортивных спорах, и в 2020 году его приостановление было сокращено до двух лет. Затем суд разрешил российским спортсменам, не причастным к допинговому скандалу, участвовать в международных мероприятиях, включая Олимпийские игры, в качестве нейтральных спортсменов, что сделало запрет во многом символическим.
Суд также смягчил несколько аспектов постановления антидопингового агентства, например, разрешил высокопоставленным российским государственным чиновникам посещать мировые спортивные мероприятия, если они приглашены главой принимающей страны. (В противном случае им это запрещено.) Вот почему ожидается, что президент России Владимир В. Путин примет участие в церемонии открытия в пятницу вечером по приглашению председателя Китая Си Цзиньпина, который пропустил прошлые летние Игры в Токио.
Отстранение России от участия в мировых спортивных соревнованиях будет снято в конце этого года.
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