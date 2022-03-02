Почему россиян не могут отстранить от Паралимпиады

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Канада хочет отстранить российских и белорусских спортсменов от Паралимпийских игр — но так ли это на самом деле?

Через три дня после церемонии открытия Паралимпийский комитет Канады занялся самым большим вопросом, связанным с предстоящими Зимними играми. В заявлении, опубликованном сегодня утром, Коммунистическая партия Китая заявила, что, по ее мнению, «российские и белорусские спортсмены не должны быть допущены к участию в международных спортивных мероприятиях, включая Зимние Паралимпийские игры в Пекине» после вторжения в Украину.

Это произошло на следующий день после того, как несколько крупных спортивных организаций, в том числе Международный олимпийский комитет и Олимпийский комитет Канады, присоединились к хору голосов, призывающих отстранить российских и/или белорусских спортсменов от участия в международных спортивных мероприятиях или объявить о таком запрете. Паралимпийские комитеты США, Великобритании и Германии были в числе тех, кто уже высказал (с разной степенью силы) свое мнение о том, что россиянам и белорусам не следует соревноваться в Пекине.

Ожидается, что Международный паралимпийский комитет объявит решение о статусе этих спортсменов в среду в Китае после заседания правления, посвященного обсуждению этого вопроса. Но, судя по указаниям последних дней, не ожидайте, что это решение будет в пользу Канады и других стран, разделяющих ее позицию.

Когда Международный олимпийский комитет вчера призвал международные спортивные федерации и организаторов соревнований исключить россиян и белорусов из своих соревнований, он признал, что это может быть очень сложно (если не невозможно) в такой короткий срок для некоторых соревнований. МОК специально привел Паралимпийские игры в качестве примера и заявил, что МПК получил «полную поддержку» — вероятно, против негативной реакции, которую можно было бы ожидать, разрешив спортсменам из России и ее близкого союзника Беларуси участвовать в соревнованиях, поскольку вторжение продолжается и все больше украинцев разрешено соревноваться. убийство.

Паралимпийский комитет Канады, по-видимому, уже согласился принять это решение, заявив в своем заявлении, что «мы понимаем, что из-за юридических ограничений МПК не может исключить Россию и Беларусь из Паралимпийских игр в Пекине, и поэтому мы призываем МПК ввести самые строгие санкции».

Помимо потенциальных юридических и логистических проблем, связанных с запретом спортсменов за несколько дней до открытия игр (и когда многие из этих спортсменов уже находятся на месте), справедливо спросить, какое влияние будет иметь здесь принимающая страна. Китай не любит использовать термин «союзник» при описании своих отношений с Россией, но эти отношения, безусловно, комфортны. Хотя Китай публично не поддержал вторжение в Украину, похоже, что он ничего не сделал для его предотвращения и фактически не назвал бы это вторжением. Для членов правления IPC изгнание «Друзей Китая» с заднего двора Китая — хотя они физически находятся в Китае — потребует мужества.

МПК все еще может принять все эти риски и присоединиться к международному спортивному сообществу в исключении России и Беларуси. Она действительно уступила первой, когда последовала примеру Олимпиады, заставив россиян выступать под флагом Паралимпийского комитета России в Пекине. Это было частью наказания за масштабную схему допинга, спонсируемую государством, которая была раскрыта несколько лет назад.

Но, скорее всего, нас ждет странный сценарий, когда украинские спортсмены соревнуются в Пекине с россиянами и белорусами. Паралимпийская организация Украины заявила сегодня, что направит в Китай для участия в Играх полную команду из 29 спортсменов (в том числе девять гидов для слабовидящих). Они будут соревноваться в лыжных гонках и биатлоне. На Паралимпийских играх 2018 года в Южной Корее Украина возглавила все команды, завоевав 22 медали в этих видах спорта. Россияне заняли второе место с 20, а Беларусь — 12.

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Нарушение международного запрета на спорт в России Шерин Ахмед, главный корреспондент CBC Sports, рассказала о последствиях запрета России на участие в международных спортивных мероприятиях. 4:42

быстро…

Последними запретили российским и белорусским спортсменам мировые руководящие органы по лыжным гонкам и легкой атлетике. Международный союз конькобежцев, курирующий фигурное катание и конькобежный спорт, объявил сегодня, что никому из представителей этих стран не будет разрешено соревноваться «до дальнейшего уведомления». Если политика останется в силе, она будет применяться к чемпионату мира по фигурному катанию во Франции в течение трех недель. Это может помочь ISU избежать споров о российском допинге, который, безусловно, стал горячей темой в мире после того, как положительный тест Камилы Валиевой затмил соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Между тем, сегодняшнее решение World Athletics (руководящий орган легкой атлетики) о запрете российских и белорусских спортсменов «в обозримом будущем», вероятно, повлияет на чемпионат мира по играм в закрытых помещениях, который стартует 18 марта в Сербии, и, возможно, на регулярные чемпионаты мира в США. в июле.

Ну наконец то…

Вопрос дня: Будет ли НХЛ банить российских игроков? Несколько читателей написали в ответ на вчерашний информационный бюллетень, который в основном касался нескольких спортивных организаций, запрещающих российским и белорусским спортсменам, а также включал сегмент об объявлении НХЛ о разрыве деловых связей с Россией. Надо было добавить, что в рамках этого заявления НХЛ заявила, что ее российские игроки «играют в НХЛ от имени своих клубов НХЛ, а не от имени России». Это означает, что НХЛ их не запретит.

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