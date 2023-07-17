Почему Россия отменяет сделку с Украиной по черноморскому зерну?

В понедельник Россия объявила, что приостанавливает ключевую сделку, которая позволяла Украине экспортировать зерно в Африку и на Ближний Восток.

«Сделка по зерну приостановлена», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков о Черноморской зерновой инициативе. «Как только российская часть соглашения будет выполнена, российская сторона незамедлительно выполнит это соглашение».

Москва заявила, что сделка выгодна только Украине, и что российский экспорт, такой как пшеница и удобрения, был заблокирован на зарубежных рынках из-за западных санкций.

Зерно пшеницы на складе в Украине в 2016 году. (Винсент Манди/Блумберг через Getty Images)

На прошлой неделе президент России Владимир Путин призвал снять все санкции с Россельхозбанка и заморозить счета российских компаний, занимающихся экспортом продуктов питания и удобрений.

Зерновая сделка, срок действия которой истек в понедельник, позволяла экспортировать заблокированное конфликтом зерно через Черное море до июля 2022 года при посредничестве ООН и Турции. Он направлен на смягчение глобального продовольственного кризиса, усугубленного войной в Украине.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в понедельник: «Сотни миллионов людей сталкиваются с голодом, а потребители сталкиваются с глобальным кризисом стоимости жизни. Они заплатят за это цену», — сказал он. Гутерриш добавил, что основным направлением деятельности ООН является обеспечение глобальной продовольственной безопасности и ценовой стабильности.

Приостановление связано с тем, что официальные лица Кремля обвиняют Кремль во второй атаке на мост, соединяющий Крым и Россию. Супружеская пара погибла, а их дочь ранена в результате взрыва на мосту рано утром в понедельник.

Почему важно завершить сделку по зерну

Комбайн в поле в 10 км от линии фронта в Днепропетровской области, Украина, июль 2022 г. (Ефрем Лукацкий/AP)

Миллионы людей во всем мире полагаются на сельскохозяйственные угодья в Черноморском регионе, известном как «житница мира», в качестве источника продовольствия. 30% мировой пшеницы поступает с плодородных полей Украины и России, а 75 эфирных масел используются для приготовления пищи и приготовления пищи. В совокупности на Россию и Украину приходится 20% мирового экспорта кукурузы, а также минеральных удобрений и природного газа — компонентов, используемых при производстве и выращивании зерна и семян.

История продолжается

Вторжение России в Украину в прошлом году вызвало сбои в глобальных цепочках поставок, создав нехватку зерна и удобрений. По мере того как цены росли и падали, наибольшая тяжесть ощущалась на самых уязвимых слоях населения.

По данным ООН Опубликовано в этом месяце, за последние 12 месяцев из трех украинских портов в 45 стран на трех континентах было экспортировано 35 млн тонн продуктов питания. «Частичное возобновление украинского морского экспорта… способствовало росту мировых цен на продовольствие, которые достигли рекордного уровня незадолго до подписания соглашения», — говорится в сообщении ООН.

Торговец несет мешок пшеницы, импортированной из Украины, на открытом рынке в Могадишо, Сомали, 15 июля. (Фейсал Омар/Reuters)

С июля 2022 года Всемирная продовольственная программа ООН доставила 799 000 тонн пшеницы в страны, наиболее пострадавшие от голода, включая Судан, Сомали, Афганистан, Кению, Эфиопию и Йемен.

«Неспособность возобновить Черноморскую инициативу сегодня — это огромный, опасный для жизни удар по уязвимым детям, живущим в Африке и на Ближнем Востоке, которые зависят от зерна», — заявила Нана Нтеда, директор по гуманитарной защите и политике организации «Спасите детей». Заявление для Yahoo News.

«Соглашение о зерне стало спасательным кругом для миллионов мальчиков и девочек, столкнувшихся с ужасным голодом. Невозобновление этой инициативы будет иметь катастрофические последствия для детей во всем мире и будет стоить тысяч жизней.