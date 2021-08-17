Почему Россия поддерживает талибов

В июле министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Талибан «мощной силой».

Москва:

В то время как многие страны пытаются эвакуировать свои посольства и вывозить своих сотрудников из Афганистана, Россия остается – она ​​давно готовится к прибытию талибов в Кабул.

Хотя ее экстремистская исламистская группировка ведет свое происхождение от войны с Советским Союзом в 1980-х годах, сейчас взгляд России на эту группировку стал практичным.

Аналитики говорят, что Кремль хочет защитить свои интересы в Центральной Азии, где у него есть несколько военных баз, и стремится предотвратить нестабильность и распространение терроризма в регионе, находящемся у него на пороге.

В заявлении МИД России в понедельник говорилось, что ситуация в Кабуле «улучшается» и что талибы начали «наводить порядок».

А посол Дмитрий Жирнов сказал, что талибы, с которыми он должен был встретиться во вторник, уже охраняют его посольство и что Москва заверила его, что здание будет в безопасности.

Террористы пообещали россиянам, что ни один волос не упадет с голов их послов.

Это резко контрастировало с тем, когда в последний раз экстремисты приходили к власти в Афганистане в 1992 году, когда Москва пыталась сжечь свое посольство после разрушительной десятилетней войны.

Три десятилетия спустя Кремль неоднократно добивался международного авторитета талибов в Москве – несмотря на то, что это движение является запрещенной террористической организацией в России.

Суверенитет против безопасности

Аналитики считают, что цель этих переговоров – предотвратить распространение конфликта внутри соседних стран и усилить терроризм в своих центральноазиатских соседях, где у России есть военные базы.

«Если в Центральной Азии наступит мир, мы должны поговорить с талибами», – сказал Николай Портюжа, бывший генеральный секретарь Совместного соглашения по безопасности (ОДКБ), возглавляемого Москвой. Он похвалил российское посольство за открытость.

Талибан попытался заверить своих северных соседей в том, что у них нет никаких планов, хотя несколько стран Центральной Азии оказали материально-техническую поддержку военным усилиям Вашингтона.

Посол Жирнов сказал, что талибы также дали гарантии Москве.

Он сказал, что Россия хочет, чтобы Афганистан имел мирные отношения со «всеми странами мира», и что «Талибан уже пообещал нам».

Но министерство иностранных дел России заявило, что не будет торопиться на более тесные связи с правительством Талибана, заявив, что оно будет контролировать поведение группы, прежде чем принимать решение об аккредитации.

Этим летом, когда талибы продвигались через Афганистан, Россия провела военные игры с Узбекистаном и Таджикистаном на границе с Афганистаном.

Эксперт по Центральной Азии Аркадий Дапнов сказал, что Москва теперь хочет усилить свое военное присутствие в регионе.

«Для разных стран эти страны были бы обязаны принять помощь Москвы, но никто не захотел бы променять свой суверенитет на собственную защиту», – сказал он.

Он подчеркнул, что три центральноазиатских соседа Афганистана – Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан – имеют разные подходы к конфликту.

Узбекистан и Туркменистан провели переговоры на высоком уровне с талибами и, вероятно, признают режим талибов, в то время как Таджикистан не был связан с боевиками.

Любил это много лет

Диалог России с талибами – это результат многолетних отношений.

В июле министр иностранных дел Сергей Лавров назвал талибов «мощной силой» и обвинил афганское правительство в том, что оно сдерживает прогресс на переговорах.

«Мы не контактировали с талибами последние семь лет», – заявил в понедельник радиостанции «Мечеть Эхо» посол Кремля в Афганистане Джамир Капулов.

Эти отношения вызвали много удивления, поскольку талибы уходят корнями в антисоветское движение моджахедов с 1980-х годов.

Но Александр Панов из Московского центра в Карнеги считает, что Россия изменилась с тех пор, как Талибан в последний раз предоставил убежище Аль-Каиде в 1990-х годах.

«Москва не считает эту версию моджахедов своим врагом», – сказал он AFP.

(Эта история не редактировалась сотрудниками NDTV и была создана автоматически из ленты синдиката.)