Европа погрузилась в самый тяжелый энергетический кризис за последние десятилетия, а поставки природного газа из России стали неустойчивыми и непредсказуемыми еще до того, как началось вторжение в Украину. В настоящее время эти продукты полностью сняты с производства.

Россия винит в бессрочном прекращении поставок газа по магистральному газопроводу в Европу карательные санкции, введенные Западом.

«Проблемы с прокачкой возникли из-за санкций, введенных против нашей страны и против компаний из многих западных стран, включая Германию и Великобританию», — заявил журналистам в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает российское государственное информационное агентство Интерфакс..

На вопрос, полностью ли прокачка газа по «Северному потоку-1» зависит от санкций и возобновятся ли поставки в случае их отмены или ослабления, Песков ответил: «Конечно. Санкции, препятствующие обслуживанию объектов, не позволяют им перемещаться без необходимости. Правовые гарантии которые препятствуют предоставлению этих правовых гарантий и так далее».

«Именно эти санкции, введенные Западом, привели к той ситуации, которую мы наблюдаем сейчас», — добавил Песков.

Такие комментарии, исходящие непосредственно из Кремля, являются явным признаком того, что Россия пытается оказать давление на Европу, чтобы она отменила экономические меры, введенные в наказание России за неспровоцированную агрессию против Украины. Зима.