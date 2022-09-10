Европа погрузилась в самый тяжелый энергетический кризис за последние десятилетия, а поставки природного газа из России стали неустойчивыми и непредсказуемыми еще до того, как началось вторжение в Украину. В настоящее время эти продукты полностью сняты с производства.
Россия винит в бессрочном прекращении поставок газа по магистральному газопроводу в Европу карательные санкции, введенные Западом.
«Проблемы с прокачкой возникли из-за санкций, введенных против нашей страны и против компаний из многих западных стран, включая Германию и Великобританию», — заявил журналистам в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает российское государственное информационное агентство Интерфакс..
На вопрос, полностью ли прокачка газа по «Северному потоку-1» зависит от санкций и возобновятся ли поставки в случае их отмены или ослабления, Песков ответил: «Конечно. Санкции, препятствующие обслуживанию объектов, не позволяют им перемещаться без необходимости. Правовые гарантии которые препятствуют предоставлению этих правовых гарантий и так далее».
«Именно эти санкции, введенные Западом, привели к той ситуации, которую мы наблюдаем сейчас», — добавил Песков.
Такие комментарии, исходящие непосредственно из Кремля, являются явным признаком того, что Россия пытается оказать давление на Европу, чтобы она отменила экономические меры, введенные в наказание России за неспровоцированную агрессию против Украины. Зима.
Кремль заявил, что возобновление поставок газа в Европу полностью зависит от снятия Европой санкций против Москвы, что, по мнению аналитиков в области энергетики, усиливает усилия России по причинению экономического ущерба региону.
Прекращение поставок по газопроводу «Северный поток-1», соединяющему Россию с Германией через Балтийское море, привело к резкому росту цен на газ в Европе в понедельник. Это также увеличило риск рецессии в регионе.
Газпром против. Сименс Энерджи
Тем временем заместитель генерального директора «Газпрома» Виталий Маркелов сказал Рейтер Во вторник газ шел по газопроводу «Северный поток-1», пока немецкая Siemens Energy не отремонтировала неисправное оборудование.
Siemens Energy не была доступна для комментариев, когда во вторник связалась с CNBC.
Однако в компании сообщили Рейтер, что в настоящее время «Газпрому» не поручено проводить работы по техническому обслуживанию турбины с подозрением на утечку масла, но заявили, что готовы это сделать.
Сименс Энерджи был добавлен Он «не может понять это новое представление, основанное на информации, предоставленной нам в выходные».
Заместитель генерального директора «Газпрома» Виталий Маркелов заявил агентству Рейтер во вторник, что газ по газопроводу «Северный поток-1» не возобновится, пока немецкая Siemens Energy не отремонтирует неисправное оборудование.
Саша Шуерманн | Афп | Хорошие картинки
Марк Диксон, основатель агентства Moral Ratings Agency, исследовательской организации, занимающейся иностранными компаниями в России, сказал, что обвинение «Газпромом» Siemens Energy в прекращении поставок газа — «еще один пример лживого государства из Российской Федерации».
«Россия лгала во время вторжения и с тех пор лгала», — сказал Диксон. «Газпром Россия, не заблуждайтесь. У него нет другого выбора, кроме как лгать хору. [Russian President Vladimir] Вставить.»
В последние месяцы Россия резко сократила поставки газа в Европу, пропуская по трубопроводу лишь 20% от согласованного объема до приостановки на неопределенный срок.
«Стремление России снова сократить поставки газа в ЕС, поскольку регион изо всех сил пытается пополнить свои запасы в преддверии зимы, является дальнейшим продолжением ее политики в последние месяцы, направленной на причинение экономических потерь за счет неоднократных сокращений поставок в Германию, крупнейшую экономику ЕС. потребителя газа», — говорится в аналитической записке консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group.
«Источники в Берлине говорят, что все планы по энергоснабжению в зимнее время строятся с учетом нулевых поставок из России», — добавили они. «В центре внимания теперь будет Центральная и Южная Европа, куда поступает российский газ, в том числе по трубопроводам на Украину и в Турцию».
зима близко
Европейские политики присутствуют Соревнуйтесь, чтобы обеспечить подачу газа в подземных сооружениях, чтобы иметь достаточно топлива для обогрева домов в холодные месяцы.
Аналитики в области энергетики говорят, что последний шаг России по прекращению потока газа по основному маршруту поставок в Европу может усугубить и без того очень сложную зиму.
«Европейский энергетический сектор по-прежнему потрясен волатильностью цен и неопределенностью энергетического баланса на предстоящую зиму», — отмечают аналитики консалтинговой компании Rystad Energy в исследовательской записке, добавляя, что спотовые цены на электроэнергию в Западной Европе выросли до «беспрецедентного уровня». .
«Этот последний шаг значительно увеличивает риск того, что Европа не получит дополнительных потоков газа по «Северному потоку-1» в течение всей зимы», — добавили они.
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