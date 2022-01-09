Почему русская литература завоевала мировое признание

Литературные традиции развиваются веками, не говоря уже о том, чтобы приобрести последователей за пределами их языковой сферы. Однако за 200 лет русская литература испытала ускоренный темп мировой популярности.

После почти тысячи лет художественного творчества, состоящего в основном из народных сказок или своеобразных исторических историй, оно начало давать о себе знать с начала девятнадцатого века с Пушкиным и Гоголем, затем с Достоевским, Чеховым, Толстым, Булгаковым и Пастернаком. гарантировал, что Набоков, Ахматова и им подобные продолжают процветать в разных жанрах.

Но и русская литература, особенно «Классическая школа», в которую вошли его самые известные произведения, тоже боролась с несколько гнетущим и пугающим восприятием.

Возьмем мнения вроде: «Владимир Брусилов, которого вы упомянули, был известным русским писателем… Владимир специализировался на серых этюдах безнадежной нищеты, где ничего не происходило до страницы триста восемьдесят, когда Мужик решил покончить жизнь самоубийством». («Щелчок Катберта» П. Г. Вудхауза)

Или: «Фредди испытал в Толстом какое-то страшное душевное горе русского мужика, когда после тяжелого трудового дня он задушил отца, избил жену, а ребенка бросил в городской танк, повернулся к шкафчикам, только найти пустую бутылку из-под водки». (снова П.Г. Вудхаус)

Затем ветеринар Джеймс Хериот рассказывает в своих мемуарах, как его коллега читал вступительный абзац «Братьев Карамазовых», чтобы убаюкать себя.

Автор Вив Гроскоп, к которой мы вернемся позже, отмечает некоторые распространенные мнения о русской литературе, что она «глубока», «сложна» или требует более широкого уровня ссылок, чем может претендовать средний читатель. «Вы никогда не поймете X, если не читали Y», — говорит она.

Затем возникает вопрос об именах. Гроскоп цитирует датского академика, который восхищался русской литературой, сетуя: «Почему у них (персонажей) должно быть сорок семь имен?»

В то время как такие произведения, как монументальная «Война и мир» и многие другие романы XIX века, могут составлять длинную часть, «запутанные» имена связаны с русской традицией именования, включая отцовское имя, широкое использование уменьшительных, ласкательных и многое другое. к которому нужно привыкнуть, вопрос содержания не совсем оправдан.

Не вся русская литература мрачна, пессимистична или нерешительна и может выстоять, используя ряд жанров и стилей, чтобы отразить состояние человека и его эпоху. Давайте взглянем на полдюжины менее известных произведений, охватывающих период с Золотого века до наших дней и позже доступных на английском языке, которые, к сожалению, не включают таких писателей, как Юлиан Семенов, создатель советского «Джеймса Бонда» (к сожалению, только один из серии на английском языке) и фэнтези/фантастика.Талантливый Андрей Белянин.

«Обломов» (1859 г.), второй роман Ивана Гончарова, особенно известен тем, что молодому герою молодого дворянина требуется 50 страниц — около десятой части длины книги, — чтобы встать с постели, в которой он проводит большую часть времени. времени. Его жизнь на диване.

Погрязнув в долгах, отказываясь заботиться об управлении своими поместьями в глубине сельской местности, наш ленивый персонаж тратит весь счет, пытаясь избежать любой ответственности, в том числе и в любви, несмотря на самые целенаправленные и благонамеренные усилия друзей, прежде чем перейти к его желаемое состояние вечного комфорта.

Известна тем, что вывела «лишнего человека», уникальный вклад России в литературные стили, на новый уровень — или, вернее, на самый низкий, если сравнить его с творениями Пушкина или Лермонтова, — это язвительная сатира на состояние русской царской аристократии. и показывает, почему революция стала неизбежной.

«Смерть избранного министра» (1928) — либо в переводе Сьюзен Кози (2018), либо в переводе Анны Куркиной Раш/Кристофера Раша — советского литературоведа и критика Юрия Тынянова, хроника последнего года начала XIX века — рус. драматург, востоковед, полиглот и дипломат Александр Сергеевич Грибоедов после возвращения в Москву и Санкт-Петербург после успешной дипломатической миссии в Персии, затем обратно в Тегеран по новому заданию, когда он погиб при нападении на посольство разгневанного человека. Толпа протестует против нового договора.

Модернистские теории литературы Тынянова, отличающиеся некоторой странностью стиля, т. е. тяжелым русским бюрократическим языком, шквалом лирических, психологических и исторических извращений, всеобъемлющи, а иногда и психологически удивительны во многих личностях, даже второстепенных, самых разных. культур — Руси, Кавказа, Персии в эпоху Каджаров, это хорошо проработанный исторический роман.

«Жизнь и необыкновенные приключения рядового Ивана Чункина» (1969) писателя-диссидента Владимира Войновича — биккарийская повесть о нелепостях, которых не может избежать даже тоталитаризм.

В ней рассказывается о неправдоподобно заикающемся солдате, отправленном в укромное место накануне Второй мировой войны, забытом начальством и заклеймённом как дезертир, и о том, как он отбивается от отряда немецкой разведки — завоевав медаль, попав в плен.

В фильмах «Претендент на престол: Дальнейшие приключения рядового Ивана Чункина» (1979) и «Перемещенный человек: Дальнейшая жизнь и необыкновенные приключения рядового Ивана Чункина» (2007) он проигнорировал допрос, после чего был вынужден эмигрировать в США, а оттуда вернулся в качестве главы официальной делегации в период перестройки.

Научная фантастика всегда была излюбленной областью советских писателей, не желавших следовать официальной линии, поскольку позволяла им использовать чужие миры для изображения социальных и политических ситуаций, недопустимых в более реалистичных условиях.

Среди блестящей группы — братья Аркадий Натанович Стругацкие и Борис Натанович Стругацкие, чьи более двадцати произведений, написанных в соавторстве, оказали большое влияние на жанр.

Двумя примечательными являются «Понедельник начинается в субботу» (1964) о сотрудниках и деятельности советского научно-исследовательского института, занимающегося изучением магии и сверхъестественного, в сотрудничестве с некомпетентными администраторами, которые им управляют. «Рассказ о тройке» (1968) продолжает сатиру на советскую научную систему и ее политическую надстройку.

Затем «Миллиард лет после апокалипсиса» (1977; первоначально опубликовано на английском языке как «Конечно, может быть»), который начинался скорее как комикс и постепенно становился все более серьезным как группа научных и социальных исследователей. Наука, интересно, почему их не пускают к работе, и их ответы.

В постсоветскую эпоху есть криминальный триллер Григория Чхарчвили, получивший название «Эраст Фандорин» Бориса Акунина, действие которого происходит в умирающие десятилетия царской России, но он заслуживает собственной поддержки.

А если вы ищете способ познакомиться только с классикой, не читая ее целиком, книга Гроскопа «Реформирование Анны Карениной: жизненные уроки русской литературы» дает вам представление об 11 из них от «Мертвых душ» до «Доктора Живаго». .» Это также может вдохновить вас на его прочтение.