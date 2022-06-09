Валентина Шевченко — чемпионка UFC в наилегчайшем весе, которая на каждом шагу прошла свой путь в боевых искусствах. Она путешествовала по миру, совершенствуя свои навыки в различных видах боя. В своем глобальном путешествии она познакомилась со многими культурами и выучила несколько языков. Но какой флаг/флаги ты представляешь в UFC?

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Возможно, величайший боец ​​всех времен, Буллет жил в таких странах, как Кыргызстан, Россия, Перу, Таиланд и, конечно же, в Соединенных Штатах.

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Какую страну представляет Валентина Шевченко в UFC?

Валентина Шевченко представляет флаги Перу и Кыргызстана на UFC. Ее копыто часто можно увидеть несущей за «пулей» флаги этих двух стран.

Погружение глубже

Побьет ли Валентина Шевченко рекорд защиты титула Ронды Роузи победой на UFC 275?

Шевченко родился в Кыргызстане. Его корни в Перу связаны с его долгим пребыванием в стране.

БЕЛЕМ, БРАЗИЛИЯ — 3 ФЕВРАЛЯ: Валентина Шевченко из Кыргызстана празднует победу над Присциллой Кашуэйрой из Бразилии в женском наилегчайшем весе во время мероприятия UFC Fight Night на Mangueirinho Arena 3 февраля 2018 года в Белеме, Бразилия. (Фото Buda Mendes/Zuffa LLC/Zuffa LLC через Getty Images)

Шевченко и ее тренер отправились на гастроли в Перу, где преподавали тайский бокс. Их популярность в регионе росла очень быстро, поэтому они продолжали оставаться в Перу в рамках первоначального шестимесячного тура.

Шевченко также долгое время выступал в Таиланде. Однако, по ее словам, она не представляет Таиланд, так как есть много бойцов, которые уже подняли таиландский флаг. Впрочем, Шевченко, безусловно, высказалась Представлять Муай Тай как вид спорта в боях UFC.

Ее победа над титулованной кикбоксершей, боксером и бывшей чемпионкой в ​​легчайшем весе Холли Холм была одним из ее самых заметных навыков стояния и действия в тайском боксе.

Каково было прошлое Валентины на родине?

Поскольку «Пуля» родилась в Кыргызстане, начался ее путь к вершине UFC в родной стране.

«Пуля» и ее старшая сестра Антония Шевченко начали заниматься тайским боксом и кикбоксингом в юном возрасте. Оба добились невероятного успеха на региональной арене, вплоть до того, что им было трудно найти соперников, что в итоге привело их к переезду в другие страны.

Даже добившись всех успехов в UFC, Шевченко очень впечатлил кыргызстанцев.

Валентина Шевченко вернулась на родину, совершив финальный подвиг в Ultimate Fighting Championship. И прием, который она получила, был чем-то, чего она никогда не могла себе представить, в основном из-за скромного начала.

Какое отношение Валентина Шевченко имеет к России?

Хотя «Пуля» представляет в UFC флаги Перу и Кыргызстана, их галстуки также из России. Она рассказала, что бабушка чемпионки UFC в наилегчайшем весе давно переехала из России в Кыргызстан, и поэтому она считает себя «русской». ММАДжанки.

Начав свой путь в боевых искусствах в Кыргызстане, в пятнадцать лет она уехала в Россию. Буллит три года выступала в России, не получая частых матчей в родном Кыргызстане.

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Хотя она приобрела ценный опыт в России, она в конце концов переехала в Перу, а затем также выступала в Таиланде, где она соревновалась с коллегой из UFC Джоанной Енджечек в тайском боксе, прежде чем обосноваться в Лас-Вегасе.

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Однако «Пуля» не упускает возможности облететь весь мир. И с ее стремлением научиться летать самостоятельно, как ее сестра Антонина Шевченко, лицензированный коммерческий пилот, она часто может это делать.