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Почему самопровозглашенная «русская» Валентина Шевченко не выступает под российским флагом в UFC Ultimate Fighting Championship?

9 июня, 2022
Boleslava Sokolova

Валентина Шевченко — чемпионка UFC в наилегчайшем весе, которая на каждом шагу прошла свой путь в боевых искусствах. Она путешествовала по миру, совершенствуя свои навыки в различных видах боя. В своем глобальном путешествии она познакомилась со многими культурами и выучила несколько языков. Но какой флаг/флаги ты представляешь в UFC?

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Возможно, величайший боец ​​всех времен, Буллет жил в таких странах, как Кыргызстан, Россия, Перу, Таиланд и, конечно же, в Соединенных Штатах.

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Какую страну представляет Валентина Шевченко в UFC?

Валентина Шевченко представляет флаги Перу и Кыргызстана на UFC. Ее копыто часто можно увидеть несущей за «пулей» флаги этих двух стран.

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Шевченко родился в Кыргызстане. Его корни в Перу связаны с его долгим пребыванием в стране.

БЕЛЕМ, БРАЗИЛИЯ — 3 ФЕВРАЛЯ: Валентина Шевченко из Кыргызстана празднует победу над Присциллой Кашуэйрой из Бразилии в женском наилегчайшем весе во время мероприятия UFC Fight Night на Mangueirinho Arena 3 февраля 2018 года в Белеме, Бразилия. (Фото Buda Mendes/Zuffa LLC/Zuffa LLC через Getty Images)

Шевченко и ее тренер отправились на гастроли в Перу, где преподавали тайский бокс. Их популярность в регионе росла очень быстро, поэтому они продолжали оставаться в Перу в рамках первоначального шестимесячного тура.

Шевченко также долгое время выступал в Таиланде. Однако, по ее словам, она не представляет Таиланд, так как есть много бойцов, которые уже подняли таиландский флаг. Впрочем, Шевченко, безусловно, высказалась Представлять Муай Тай как вид спорта в боях UFC.

Ее победа над титулованной кикбоксершей, боксером и бывшей чемпионкой в ​​легчайшем весе Холли Холм была одним из ее самых заметных навыков стояния и действия в тайском боксе.

Каково было прошлое Валентины на родине?

Поскольку «Пуля» родилась в Кыргызстане, начался ее путь к вершине UFC в родной стране.

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«Пуля» и ее старшая сестра Антония Шевченко начали заниматься тайским боксом и кикбоксингом в юном возрасте. Оба добились невероятного успеха на региональной арене, вплоть до того, что им было трудно найти соперников, что в итоге привело их к переезду в другие страны.

Даже добившись всех успехов в UFC, Шевченко очень впечатлил кыргызстанцев.

Валентина Шевченко вернулась на родину, совершив финальный подвиг в Ultimate Fighting Championship. И прием, который она получила, был чем-то, чего она никогда не могла себе представить, в основном из-за скромного начала.

Какое отношение Валентина Шевченко имеет к России?

Хотя «Пуля» представляет в UFC флаги Перу и Кыргызстана, их галстуки также из России. Она рассказала, что бабушка чемпионки UFC в наилегчайшем весе давно переехала из России в Кыргызстан, и поэтому она считает себя «русской». ММАДжанки.

Начав свой путь в боевых искусствах в Кыргызстане, в пятнадцать лет она уехала в Россию. Буллит три года выступала в России, не получая частых матчей в родном Кыргызстане.

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Хотя она приобрела ценный опыт в России, она в конце концов переехала в Перу, а затем также выступала в Таиланде, где она соревновалась с коллегой из UFC Джоанной Енджечек в тайском боксе, прежде чем обосноваться в Лас-Вегасе.

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Однако «Пуля» не упускает возможности облететь весь мир. И с ее стремлением научиться летать самостоятельно, как ее сестра Антонина Шевченко, лицензированный коммерческий пилот, она часто может это делать.

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