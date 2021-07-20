Почему Сол Сантос из Cosmic Sin выглядит так знакомо

Ни для кого не секрет, что артисты WWE являются одними из самых преданных и разносторонних артистов в своем бизнесе, но им не часто уделяется должное внимание. Как объяснила Си Джей Перри, известная как российский менеджер, ставшая рестлёркой Ланой. цифровой шпион В марте 2021 года: «Я думаю, самое большое заблуждение о WWE состоит в том, что люди этого не осознают. Мы актеры и рассказчики. Да, это профессиональный вид спорта, но мы – личности, которые существуют, и это то, что мне действительно нравится в моей работе в WWE ».

Во время поклона WWE Перри имела достаточно возможностей продемонстрировать свои актерские мускулы, а также свои буквальные мускулы, поскольку Лана за годы прошла богатый путь от бессердечного злодея до сочувствующего аутсайдера с более мягкой стороной. Хотя русское происхождение Ланы было вдохновлено личным прошлым Перри, она сказала Digital Spy, что хороший парень Лана был ближе к ее реальному персонажу, что на самом деле затрудняло ее игру. «Как актрисе это определенно намного сложнее, потому что я думаю, что мне было очень комфортно в этой злой роли, но мне нравятся вызовы, и это действительно захватывающе», – сказала она.

К сожалению для фанатов Ланы, испытание было недолгим, так как позже в 2021 году от него отказались в результате промоушена по борьбе (через New York Post). Еще неизвестно, присоединится ли Перри к такому конкуренту, как AEW, или сосредоточится на своей карьере в кино и на телевидении.