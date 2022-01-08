Почему стратегия США в Украине имеет мало последствий для Тайваня — The Diplomat

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За последние несколько недель размещение Россией около 100 000 военнослужащих, а также танков и систем ПВО на границе с Украиной встревожило политиков НАТО и США. Пока аналитики, политики и политики пытались разобраться в этом кризисе, образ Тайваня становится все более значительным. Майкл Маккол, главный республиканец в комитете Палаты представителей по иностранным делам, выразил тревогу, что неспособность сдержать президента России Владимира Путина придаст смелости автократам и ослабит доверие к США. «Киев в Тайбэй». Точно так же Сет Кродсон, старший научный сотрудник Гудзоновского института, предупрежден Россия и Китай находятся в «стратегическом сотрудничестве» и ясно дали понять, что Тайвань и Украина взаимосвязаны в рамках «большой политической конкуренции» в Евразии. Наконец, файл Нью-Йорк Таймс В новостном анализе говорится, что «позиция Байдена в отношении Украины является более широкой проверкой авторитета США за рубежом».

Эти общие заявления о том, что доверие к США зависит только от их действий в Украине, необоснованны. Хотя обе страны имеют большое историческое значение для Китая и России, стратегические уроки, которые можно извлечь из потенциального конфликта на Украине, ограничены и могут ввести в заблуждение. Решение США исключить военное вмешательство в Украине отражает не глобальную нехватку решимости, а скорее политику расстановки приоритетов.

Сходство между Украиной и Тайванем имеет три основных недостатка. Во-первых, Тайвань стал одним из важнейших геополитических активов США в Индо-Тихоокеанском регионе. Во-вторых, мотивы начала конфликта у России и Китая различаются больше, чем многие считают, что повлияет на то, как обе страны будут действовать. В-третьих, Тайвань более глубоко интегрирован в основные цепочки поставок и торговые сети, чем Украина. Другими словами, аналогия между Украиной и Тайванем не только проясняет, но и затемняет.

Определение контекста присутствия российских сил на границе с Украиной

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Стратегический расчет Путина в эскалации столь агрессивного наращивания сил малоизвестный. Остается неясным, были ли эти силы частью рискованного дипломатического маневра, направленного на то, чтобы заставить президента США Джо Байдена сесть за стол переговоров, или российско-американские переговоры были просто дымовой завесой для быстрых военных действий. Напротив, администрация Байдена ясно дала понять, что ответит всеобъемлющими санкциями и поддержкой украинских военных, но Нет обуви на полу. к МногиеЭтот ответ послал миру четкий сигнал о том, что Соединенные Штаты все больше обращают внимание на себя и не желают помогать даже своим союзникам перед лицом российской и китайской экспансии.

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После распада Советского Союза и обретения Украиной независимости в 1991 году непростые отношения между Украиной и Западом всегда были напряженными. В то время как НАТО быстро расширялась в Восточной Европе, членство Украины не обсуждалось до 2008 года. Расширение НАТО на Украину приблизит НАТО к границам России. Затем посол США в России Уильям Дж. Бернс предупрежден В то время даже обещание будущего членства в НАТО «создало бы благодатную почву для вмешательства России в Крым и Восточную Украину».

Несмотря на это предупреждение, президент США Джордж Буш-младший призвал НАТО заявить о членстве Украины в 2008 году, которое затем было прекращено. Как сказал The Diplomat младший научный сотрудник Королевского института объединенных служб Сэмюэл Рамани, «растущее желание России испытать государственный суверенитет в Восточной Европе и на постсоветском пространстве» резко изменилось с 2008 года. В 2014 году на Украине установился прозападный режим. , Россия ускорила аннексию Крыма. На этот раз кажется, что мобилизация русских войск была слишком Последствия Путем обновления антироссийского руководства президентом Владимиром Зеленским, а также постепенного наращивания западного оружия в Украине.

Индо-Тихоокеанский регион и Восточная Европа в большой стратегии США

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Стратегические интересы США в 2022 году отличаются от того, что было в 2008 году, когда НАТО пообещало Украине членство. Для администрации Байдена Индо-Тихоокеанский регион, а не постсоветская Восточная Европа, является главной ареной соперничества за геополитическое влияние.

в декабрьское письмо Госсекретарь США Энтони Блинкен, доставленный в Джакарту, подчеркнул региональное значение Индо-Тихоокеанского региона. Он отметил активную торговлю и инвестиции между Соединенными Штатами и другими странами Индо-Тихоокеанского региона, а также жизненно важное военное присутствие Соединенных Штатов. Его речь также ясно дает понять, что основные места разногласий — будь то за влияние или даже за территориальные претензии — находятся в регионе, поскольку он посетовал на «незаконные и экспансионистские» морские претензии Китая в Южно-Китайском море. Между тем, с уходом Соединенных Штатов из Афганистана они укрепили свои стратегические партнерские отношения в Индо-Тихоокеанском регионе посредством Диалога о безопасности «четверки» («четверки») с Австралией, Индией и Японией, а также Договора AUKUS с Австралией и Соединенными Штатами. Царство.

Соединенные Штаты имеют ограниченные ресурсы для участия в конфликте, что требует от их руководства выбора битв, в которых они будут участвовать. Но если бы она выбрала битву, основываясь только на стратегической важности, она бы с большей вероятностью воевала в Индо-Тихоокеанском регионе, чем в Восточной Европе.

Китай и Россия хотят разного

Сильно различаются не только американские интересы в Восточной Азии и Восточной Европе, но и мотивы агрессоров, Китая и России. В то время как Россия находится в упадке, стремясь утвердить свой региональный авторитет и сохранить доверие к себе со стороны США и Китая, Китай является восходящей державой с гораздо более длительным временным горизонтом для достижения глобального влияния.

«Действия России на Украине в гораздо большей степени обусловлены внутренней политикой и внешним признанием, тогда как действия Китая продиктованы реальной политикой и гегемонистскими устремлениями», — сказал Рамани. В то время как Путин стремился укрепить внутреннюю поддержку после массовых протестов 2011-2012 годов, утверждение гегемонии над Украиной было полезной стратегией, чтобы заручиться поддержкой консервативных россиян, которые рассматривают Украину как часть единой православной цивилизации.

В то время как Россия, как слабеющая держава, может иметь стимулы для агрессивных действий сейчас, Китай, вероятно, будет вести долгую игру, ожидая однозначно благоприятного исхода тайваньского конфликта. «В настоящее время Пекин не может гарантировать быструю или абсолютную победу», — сказал The Diplomat Райан Хаас, заведующий кафедрой тайваньских исследований Брукингского института Чин Фу и Сесилии Йен Ку. Без этих гарантий Китай, вероятно, будет играть в долгую игру, ожидая, пока исход потенциального конфликта на Тайване не станет менее неопределенным.

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Это (частично) об экономике, глупый

Помимо региональной динамики и большой стратегии США, сравнение Тайваня с Украиной терпит крах окончательным и решающим образом: Тайвань является экономической державой, в отличие от Украины.

Цифры представляют собой полезную отправную точку. Тайвань был Соединенными Штатами девятый по величине Деловой партнер по двусторонней торговле в 2020 г., а Украина заняла 67 (в 2019 году). Однако то, что делает экономику Тайваня столь важной для Соединенных Штатов, — это не только объем торговли, но и ее ключевая роль в цепочках поставок, необходимых для американской экономики. В полупроводниковой промышленности доминирует Тайвань с Тайваньской полупроводниковой производственной компанией. 54 процента доли рынка производства полупроводников на рынке производства полупроводников в 2020 году. Полупроводники являются важными сырьевыми компонентами для компьютеров, телефонов и другой электроники и, таким образом, питают отрасль, которая, возможно, является наиболее важной для Соединенных Штатов, чтобы конкурировать с Китаем: технологии.

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Вашингтон зависит не только от экономики Тайваня. Пекин также тесно связан с тайваньскими цепочками поставок. Потенциальный тайваньский кризис может изолировать Пекин от тайваньской полупроводниковой промышленности и других областей, в которых Китай полагается на взаимную экономику. Конфликт вокруг Тайваня «разоблачит [Beijing’s] Слабые стороны частных ресурсов, особенно их зависимость от импорта продуктов питания, топлива и полупроводников. Таким образом, вторжение на Тайвань окажет чрезмерное экономическое давление на Китай, в то же время стремясь расширить свое экономическое влияние в других местах.

Мы полны решимости преодолеть решение

Тот факт, что ситуация в Украине отличается от ситуации на Тайване, не означает, что Китай не наблюдает внимательно. То, как Соединенные Штаты реагируют на украинский кризис, станет полезным источником данных для Китая на уровне американской решимости. Так же, как уход из Афганистана Делал несколько месяцев назад. Но это всего лишь единичная точка данных, а не глобально передаваемый план интересов США за рубежом.

По мере того, как мир выходит из однополярного состояния Америки, дебаты о решимости и сдерживании станут более частыми. Если внешнеполитические дебаты 2000-х годов в значительной степени завладели практически неограниченной властью Соединенных Штатов, то подъем Китая и геополитическая позиция России больше не делали это возможным. Обеспечение безопасности государств, граничащих с их противниками, будет становиться все более трудным, и, возможно, придется делать трудный выбор в зависимости от конкретных условий. динамично Множественный мирГлубокое понимание региональных и внутренних факторов должно определять выборочное внешнеполитическое взаимодействие США. Однако широко распространенные призывы к равенству между вопросами Тайваня и Украины предполагают, что слишком многие эксперты по внешней политике по-прежнему придерживаются бинарного мышления после холодной войны. Эти универсальные решения рискуют ввергнуть Соединенные Штаты в затяжные конфликты, которых в противном случае они могли бы избежать.