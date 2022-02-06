Почему США вовлечены в российско-украинскую напряженность

Роли, Северная Каролина. По мере роста напряженности на границе между Россией и Украиной эксперт из Университета Дьюка предлагает взглянуть на то, как развивался конфликт в конце холодной войны.

Что тебе нужно знать Напряженность между Россией и Украиной началась почти 30 лет назад, когда Украина обрела независимость от Советского Союза после окончания холодной войны.

Соединенные Штаты были вовлечены в рамках своего членства в НАТО

Россия не хочет, чтобы Украина стала членом НАТО из-за ее связей с США

Россия имеет 100 000 военнослужащих вблизи границы с Украиной. В ответ США направили 2000 военнослужащих из Форт-Брэгга, Северная Каролина, для поддержки своих союзников по НАТО.

Брюс Джентльсон, профессор государственной политики и политологии Университета Дьюка, говорит, что напряженность возникла около 30 лет назад, когда Украина обрела независимость от Советского Союза. В 1990-е годы НАТО начала расширяться в другие страны Восточной Европы.

«Среди историков существуют разные взгляды на то, кто что кому сказал и что обещал, но в 2014 году русские, особенно Путин, всегда были недовольны тем, что Украина может уйти на запад», — пояснил Джентльсон.

Украина рассматривала возможность вступления в НАТО; Однако альянс еще не сделал приглашения, сославшись на коррупцию среди украинских чиновников, недостатки в обороне и отсутствие контроля над своими международными границами.

«Россия вмешалась в дела Украины в 2014 году, — сказал Джентльсон. «Они захватили Крым и снова сделали его частью России и начали войну, которая там идет уже почти восемь лет».

По словам Джентльсона, США оказываются в центре внимания, потому что у них есть «политика открытых дверей» для НАТО. В статье 10 учредительного документа альянса говорится, что в альянс может входить любое «европейское государство, способное продвигать принципы настоящего Договора и вносить вклад в безопасность Североатлантического региона».

«Россия обеспокоена тем, что страна прямо на ее границе станет членом альянса с Соединенными Штатами, — сказал Джентльсон.

«В Украине с 2014 года были демократические выборы, я бы сказал, не очень хорошие выборы», — сказал Джентльсон. «Но, тем не менее, русские попытались заблокировать вход парня, который был более прозападным. Он вошел. Было много протестов, и это привело к вторжению России в 2014 году».

Однако, хотя Джентлсон говорит, что напряженность нарастала на протяжении многих лет, только в последние два месяца она достигла нынешнего уровня.

В настоящее время Россия имеет 100 000 военнослужащих, дислоцированных вблизи границы с Украиной.

В ответ США направили в Европу дополнительные войска, в том числе 2000 солдат из Форт-Брэгга, Северная Каролина, для поддержки своих союзников на фоне опасений российского вторжения в Украину.