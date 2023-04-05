Почему Турция и Венгрия против вступления Швеции в НАТО?

СТОКГОЛЬМ, 4 апреля (Рейтер) — Путь Швеции к членству в НАТО по-прежнему заблокирован Турцией и Венгрией, а соседняя Финляндия во вторник официально присоединилась к альянсу, состоящему из 30 членов, после ратификации ее заявки в рекордно короткие сроки.

Аналитики не ожидают, что Турция ратифицирует просьбу Швеции как минимум до выборов 14 мая. До тех пор неясно, что может привести к изменению взглядов президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Венгрия идет по стопам Анкары.

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Вторжение России в Украину в феврале прошлого года убедило Швецию и Финляндию отказаться от их давней военной политики неприсоединения.

Обе страны рассматривают НАТО с его собственным положением о коллективной обороне как лучший способ обеспечить свою безопасность.

Большинство членов НАТО быстро ратифицировали их просьбы, утверждая, что Финляндия, общая граница которой с Россией составляет 1300 км (810 миль), и Швеция укрепят альянс в Балтийском море.

После первоначальных возражений турецкий парламент на прошлой неделе одобрил членство Финляндии.

Но Турция затянула со Швецией, заявив, что не воспринимает всерьез опасения Анкары в области безопасности и не выполнила свою часть соглашения, заключенного в прошлом году в Мадриде, которое поставило перед Стокгольмом ряд вопросов.

Венгрия вслед за Турцией отложила ратификацию, которая должна быть единогласной.

Почему Турция возражает против членства Швеции в НАТО?

Швеция раскритиковала Турцию за нарушения прав человека и демократических норм, что вызвало гнев политиков в Анкаре.

Турция заявляет, что в Стокгольме укрываются члены группировок, которые она считает террористическими (Швеция это обвинение отрицает), и требует их экстрадиции в качестве шага к ратификации членства Швеции.

Шведские суды заблокировали некоторые высылки.

В последние недели Турция протестовала против акций протеста в Стокгольме, во время которых была сожжена исламская священная книга Коран, а в другом случае чучело Эрдогана было повешено вверх ногами.

Анкара заявляет, что это преступления на почве ненависти. Швеция говорит, что на них распространяется закон о свободе слова.

14 мая в Турции пройдут выборы, ставящие Эрдогана самым большим политическим вызовом за два десятилетия его пребывания у власти. Проблема НАТО может помочь отвлечь избирателей от кризиса стоимости жизни.

Победа соперника — вполне реальная возможность — повысит шансы Швеции на быстрый вход.

Почему членство Венгрии не было ратифицировано?

Венгрия заявляет, что Швеция уже много лет занимает антибудапештскую позицию. Он возмущен шведской критикой премьер-министра Виктора Орбана за то, что он якобы подрывает верховенство закона. Орбан отрицает эту эрозию. В отличие от Турции, у Венгрии нет списка требований, но она говорит, что жалобы необходимо решить, прежде чем она сможет ратифицировать Швецию в НАТО.

Когда Турция согласится на членство Швеции в НАТО?

Как только выборы закончатся, путь Швеции может стать более ясным. Но сроков нет, и одобрение не гарантируется.

Швеция заявляет, что выполнила Мадридское соглашение, в том числе ужесточила законы о борьбе с терроризмом, и что некоторые другие требования Анкары выполнить невозможно.

У Турции были предыдущие столкновения с союзниками по НАТО, и она отступила.

«Глядя на эти предыдущие инциденты, они были разрешены с помощью давления со стороны союзников, переговоров и некоторых уступок со стороны союзников. Я ожидаю, что здесь можно добиться того же», — сказал Пол Левин, директор Института тюркологических исследований Стокгольмского университета.

Изменения могут произойти после выборов, или Эрдоган может захотеть получить от Швеции больше доказательств того, что он прислушался к опасениям Анкары по поводу безопасности. «В данном случае речь идет, может быть, еще о нескольких месяцах лета», — сказал Левин. — Но трудно догадаться.

Угрожает ли задержка безопасности Швеции?

Швеция заявила, что ее ситуация с безопасностью сейчас лучше, чем до вступления в НАТО. Швеция получила заверения в поддержке от стран, включая США, Великобританию и Германию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что было бы немыслимо, чтобы альянс не поддержал Швецию, если бы ей угрожали.

Швеция уже тесно сотрудничает с НАТО, и меры по интеграции продвигаются вперед. У Швеции есть сильные военно-воздушные силы и подводный флот, адаптированные к условиям Балтийского моря, что является важным преимуществом для НАТО в регионе.

Дополнительные репортажи Саймона Джонсона в Стокгольме, Хусейна Хаяцифера в Анкаре и Энн Коранен в Хельсинки; Монтаж Ник МакФи

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