20H / 501Y.V2.

VOC 20 2012/02.

В 1.351.

Это были очаровательные названия, которые ученые предложили для нового типа коронавируса, который был обнаружен в Южной Африке. Сложные цепочки букв, цифр и точек имеют большое значение для ученых, создавших их, но как кто-то еще должен был их хранить? Даже самый простой для запоминания, B.1.351, относится к совершенно другому штамму вируса, если одна точка пропущена или неуместна.

Соглашения об именах вирусов были хороши до тех пор, пока их варианты оставались объектами эзотерических исследований. Но теперь они вызывают беспокойство у миллиардов людей. Им нужны имена, которые крутятся у них на языке, не стигматизируя людей или места, связанные с ними.

«Задача состоит в том, чтобы придумать имена, которые отличались бы друг от друга, содержали много информации и не содержали географических ссылок, которые были бы своего рода предсказуемыми и незабываемыми», – сказала Эмма Ходкрофт, молекулярный эпидемиолог из Бернского университета в Швейцарии. «Это звучит довольно просто, но на самом деле это действительно большая просьба – попытаться передать всю эту информацию».

Она и другие эксперты заявили, что решение состоит в том, чтобы предложить одну систему для всех, но подключить ее к более технической системе, на которую полагаются ученые. Всемирная организация здравоохранения сформировала рабочую группу из нескольких десятков экспертов, чтобы разработать простой и масштабируемый способ сделать это.