Почему у вариантов вируса такие странные названия?

20H / 501Y.V2.
VOC 20 2012/02.
В 1.351.
Это были очаровательные названия, которые ученые предложили для нового типа коронавируса, который был обнаружен в Южной Африке. Сложные цепочки букв, цифр и точек имеют большое значение для ученых, создавших их, но как кто-то еще должен был их хранить? Даже самый простой для запоминания, B.1.351, относится к совершенно другому штамму вируса, если одна точка пропущена или неуместна.
Соглашения об именах вирусов были хороши до тех пор, пока их варианты оставались объектами эзотерических исследований. Но теперь они вызывают беспокойство у миллиардов людей. Им нужны имена, которые крутятся у них на языке, не стигматизируя людей или места, связанные с ними.
«Задача состоит в том, чтобы придумать имена, которые отличались бы друг от друга, содержали много информации и не содержали географических ссылок, которые были бы своего рода предсказуемыми и незабываемыми», – сказала Эмма Ходкрофт, молекулярный эпидемиолог из Бернского университета в Швейцарии. «Это звучит довольно просто, но на самом деле это действительно большая просьба – попытаться передать всю эту информацию».
Она и другие эксперты заявили, что решение состоит в том, чтобы предложить одну систему для всех, но подключить ее к более технической системе, на которую полагаются ученые. Всемирная организация здравоохранения сформировала рабочую группу из нескольких десятков экспертов, чтобы разработать простой и масштабируемый способ сделать это.
«Эта новая система будет обозначать вызывающие беспокойство переменные, имя, которое легко произносить и запоминать, а также уменьшит ненужное негативное воздействие на страны, экономику и людей», – говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения. «Предложение по этому механизму в настоящее время рассматривается внутренними и внешними партнерами, прежде чем оно будет завершено».
Главный кандидат в ВОЗ на данный момент, по мнению двух членов рабочей группы, очень прост: переменные пронумерованы в том порядке, в котором они идентифицированы – V1, V2, V3 и т. Д.
«Существуют тысячи и тысячи вариантов, и нам нужен какой-то способ их отличить», – сказал Тревор Бедфорд, биолог-эволюционист из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле и член рабочей группы.
Назвать болезни не всегда было так сложно. Сифилис, например, взят из стихотворения 1530 года, в котором был проклят бог-покровитель Аполлон, Сифилис. Ричард Барнетт, историк науки из Великобритании, сказал, что составной микроскоп, изобретенный около 1600 года, открыл невидимый мир микробов, что позволило ученым начать называть их по форме.
Тем не менее, расизм и империализм пронзили названия болезней. В девятнадцатом веке, когда холера распространилась с Индийского субконтинента в Европу, британские газеты стали называть ее «индийской холерой». Болезнь изображается в виде человека в тюрбане и халатах..
«Этикетка часто может отражать стигму», – сказал д-р Барнетт.
В 2015 году Всемирная организация здравоохранения Выдача лучших практик Чтобы назвать болезни: избегайте географического расположения или названий людей, видов животных или продуктов питания, а также терминов, вызывающих чрезмерный страх, таких как «смертельный исход» и «эпидемия».
Ученые полагаются как минимум на три конкурирующие системы номенклатуры: JesaidИ пещера И NextStrain Каждый из них имеет смысл в своем собственном мире.
Оливер Бебус, биолог-эволюционист из Оксфорда, сказал: «Вы не можете отследить то, что не можете назвать» Помогите разработать систему Pango.
Ученые называют варианты, когда изменения в геноме совпадают с новыми вспышками, но обращают на них внимание только в том случае, если есть изменение в их поведении – например, если они передаются легче (B.1.1.7, вариант, впервые замеченный в Великобритании), Или если они частично подавляют иммунный ответ (B.1.351, вариант, обнаруженный в Южной Африке).
Буквы и числа, закодированные смешанными буквами, указывают на происхождение переменной: «B.1» указывает, например, что эти варианты связаны со вспышкой в Италии прошлой весной. (Как только иерархия переменных становится слишком глубокой для размещения другого числа и точки, новейшим символам присваивается следующая доступная алфавитная буква.)
Но когда ученые объявили, что переменная под названием B.1.315 – два числа, удаленных из переменной, впервые обнаруженной в Южной Африке, – циркулирует в Соединенных Штатах, министр здравоохранения Южной Африки «полностью запутался» между этим и B.1.351, Тулио де Оливейра сказала, что она генетик в Медицинской школе Нельсона Манделы в Дурбане и член рабочей группы ВОЗ.
«Мы должны разработать систему, которую могут понять только биологи-эволюционисты», – сказал он.
Не имея под рукой легких альтернатив, люди стали называть B.1.351 «южноафриканским вариантом». Но доктор де Оливейра умолял коллег избегать этого термина. (Не смотрите дальше, чем происхождение этого конкретного вируса: его окрестили «китайским вирусом» или «вирусом Ухань», который питает ксенофобию и агрессию против людей восточноазиатского происхождения по всему миру.)
Потенциальный ущерб достаточно серьезен, чтобы воспрепятствовать продвижению некоторых стран, когда в их границах обнаруживается новый патоген. Топонимы вскоре устаревают: B.1.351 в 48 стран сейчасДоктор де Оливейра добавил, что описывать его как альтернативу ЮАР абсурдно.
Эта практика может исказить науку. Не совсем ясно, возник ли этот вариант в Южной Африке: он был идентифицирован там во многом благодаря усердию южноафриканских ученых, но описание его как варианта этой страны может ввести других исследователей в заблуждение, заставив их упустить из виду его потенциальный путь в Южную Африку из другой страна, в которой было Это последовательностей меньше геномов коронавируса
За последние несколько недель предложение новой системы превратилось в зрелищный вид спорта. Некоторые предложения для вдохновения имени: ураганы, греческие буквы, птицыДругие названия животных, такие как красная белка или морская свинья, и Домашние монстры.
Айн О’Тул, докторант Эдинбургского университета, которая является частью команды Pango, предложила цвета, чтобы обозначить, как связаны различные комбинации мутаций.
«Вы можете получить пыльно-розовый, пурпурный или цвет фуксии», – сказала она.
Иногда бывает достаточно идентификации новой переменной по ее характерной мутации, особенно когда мутации приобретают эксцентричные названия. Прошлой весной г-жа О’Тул и ее сотрудники начали контактировать с D614G, одной из старейших мутаций, известной как «Дуг».
«У нас не было большого количества человеческих взаимодействий», – сказала она. «Это была наша идея юмора в Booking # 1».
Последовали и другие прозвища: «Нелли» для N501Y, который часто встречается во многих вызывающих беспокойство новых вариантах, и «Eeek» для E484K, мутации, которая, как полагают, делает вирус менее уязвимым для вакцин.
Но Eeek появился одновременно в нескольких вариантах по всему миру, что подчеркивает необходимость того, чтобы варианты имели разные имена.
Система нумерации, изучаемая Всемирной организацией здравоохранения, проста. Но любые новые названия должны преодолевать легкость и простоту географических названий для широкой публики. Ученым нужно будет найти баланс между достаточно быстрым присвоением имени переменной, чтобы блокировать географические названия, и достаточно осторожностью, чтобы в конечном итоге не назвать неважные переменные.
Доктор Бедфорд сказал: «Мне не нужна система. У нас есть длинный список вариантов, все из которых имеют названия ВОЗ, но на самом деле только три из них важны, а остальные 17 не важны».
Каким бы ни был окончательный приказ, он также должен быть принят различными группами ученых, а также широкой публикой.
– сказал доктор. «Если вы не создадите что-то, что люди могут легко сказать, написать и запомнить, они просто вернутся к использованию географического названия».