Почему фонды ESG «шокирующе» покупают российскую нефть вместо канадской

Несколько крупнейших мировых компаний и инвестиционных институтов в последние недели разорвали отношения с Россией на фоне участившихся насильственных нападений на Украину. (Рейтер/Алексей Малагавко)

Война России с Украиной продолжает обнажать неудобные реалии инвестиций в ESG, побуждая индустрию управления активами переосмыслить расплывчато определяемый термин, поскольку аналитики ссылаются на «ужасающие» активы некоторых фондов.

Новый отчет CIBC Capital Markets показывает, что многие из 10 крупнейших энергетических холдингов в фондах ESG сократили или отказались от инвестиций в канадские нефтеносные пески, в то время как половина из них по-прежнему инвестировала в Россию. В конце 2021 года банк обнаружил, что фонды ESG владеют вдвое большим объемом нефти и газа, чем нефтегазовые холдинги Канады.

«Возможно, самым шокирующим является то, что доля долларов, хранящихся в «Газпроме» (российская государственная энергетическая компания), в шесть раз больше, чем в Suncor», — пишут аналитики CIBC в исследовании, опубликованном в понедельник.

Согласно отчету, на четыре крупнейшие российские энергетические компании, НК «Лукойл», «Новатэк», «Газпром» и НК «Роснефть», приходится около 0,2% глобальных активов ESG. Это вдвое превышает размер инвестиций в канадскую TC Energy (ГТО.ТО) (ТР), Санкор Энерджи (СУ.ТО) (СУи природные ресурсы КанадыCNQ.TO) (CNQ), — сказали в банке.

«Россия и Саудовская Аравия могут выбрасывать меньше углекислого газа на баррель добываемой нефти, чем некоторые североамериканские компании, но они также всегда имеют менее сильный социальный и административный контроль», — пишут аналитики CIBC.

«Это не относится к тому факту, что многие из их энергетических предприятий де-факто контролируются государством и часто связаны (читай: вооружены) с целями внешней политики, многие из которых оскорбили бы экологических, социальных и управленческих инвесторов».

Несколько крупнейших мировых компаний и инвестиционных институтов в последние недели перешли к разрыву отношений с Россией на фоне все более жестоких нападений на жителей Украины. Согласно данным, собранным Bloomberg, фонды ESG владели российскими активами на сумму не менее 8,3 млрд долларов до того, как Россия вторглась в Украину.

К ним относятся финансовые фирмы страны. Недавно агентство Bloomberg News сообщило, что Группа «Авангард» и «Северный траст» увеличили свои доли в ведущем российском банке Через индексные фонды ESG в январе, когда силы Владимира Путина сосредоточились на границе с Украиной.

История продолжается

Эти примеры показывают необходимость сбалансировать три приоритета ESG, говорит Влад Тасевский, главный операционный директор и директор по продуктам Purpose Investments. Он говорит, что экологический «E» ESG переоценен, вероятно, из-за более сложной задачи измерения социальных и управленческих переменных по сравнению со сложными данными о выбросах углерода.

«Я думаю, что мы увидим переоценку инвесторами и поставщиками данных информации об ESG», — сказал он в телефонном интервью. «Работа над буквами «S» и «G» ведется уже некоторое время, но она все еще новее. Вероятно, они не так просты, как факторы окружающей среды».

Тасевски не был слишком удивлен отсутствием энтузиазма у канадских производителей ископаемого топлива через фонды ESG. Он говорит, что канадские производители «значительно пострадали от движения ESG», даже несмотря на то, что отрасль работала над сокращением своего углеродного следа, инвестируя в такие технологии, как улавливание и хранение углерода.

CIBC сообщает, что глобальный приток в фонды ESG упал более чем на 50% за первые два месяца этого года после установления рекордов в 2020 и 2021 годах. Банк заявляет, что приток из фондов ESG превысил чистый отток из других классов активов.

«Возможно, недавний рост оттока фондов ESG является просто отражением того, что инвесторы осознали, что простых показателей «черного ящика», таких как оценки ESG, часто используемые при выборе безопасности, недостаточно для такого многогранного предмета, как ESG», — пишут аналитики. .

Подходит ли ESG для инвесторов?

ESG — это общий термин, который не имеет четкого определения, — говорит Даниэль Фугер, председатель Калифорнийской группы защиты интересов акционеров As You Sow. Она отмечает, что многие фонды ESG в США могут быть классифицированы как «углеродно-нейтральные», даже если они владеют активами, связанными с ископаемым топливом, в соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам выпустила предложение За то, что может стать его первым в истории мандатом на то, что американские компании должны сообщать инвесторам об их углеродном следе. Фужер говорит, что инвесторы лучше обслуживаются, когда анализ корпоративного климата отделен от несвязанных социальных и управленческих мер.

«Климат — это отдельный регион», — сказал Фугери в интервью. «Это должно быть соответствующим образом удалено из вопросов прав человека».

Джефф Лагерквист — старший репортер Yahoo Finance Canada. Подпишитесь на него в Твиттере Встроить твит.

Загрузите приложение Yahoo Finance, доступное для яблоко И Андроид.