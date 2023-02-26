Когда в этом месяце Microsoft добавила чат-бота в свою поисковую систему Bing, люди заметили, что он предоставляет всевозможную ложную информацию о Gap, ночной жизни Мексики и певице Билли Айлиш.

Затем, когда журналисты и другие первые тестировщики вступили в длительные беседы с ботом искусственного интеллекта Microsoft, он стал вести себя тревожно грубо и язвительно.

С тех пор, как поведение бота Bing стало мировой сенсацией, люди изо всех сил пытались понять странность этого нового творения. Слишком часто ученые говорят, что люди заслуживают большой вины.

Но все еще остается загадкой, на что способен новый чат-бот и почему он это делает. Его сложность затрудняет анализ и даже прогнозирование, и исследователи рассматривают его через призму философии, а также жесткого кода компьютерных наук.