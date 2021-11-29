Почему эти пять стран объединены в Тихом океане

Военно-морские силы пяти стран проведут учения в Филиппинском море в ANNUALEX 2021.

По мере нарастания напряженности между Соединенными Штатами и Китаем в Тихоокеанском регионе Соединенные Штаты объединяют силы в Тихоокеанском регионе, объединяя различные группы стран для создания оперативной совместимости. Эти последние учения, ANNUALEX 2021, проводились под руководством Японских морских сил самообороны, и в них пять стран работали вместе в Филиппинском море.

«Участвующие военно-морские силы будут действовать в сложных морских условиях с интегрированными наземными и воздушными боями, предназначенными для повышения коллективной боевой готовности, господства на море и проецирования мощи в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в заявлении ВМС США, посвященном учениям. читает.

США, Канада, Австралия и Япония участвовали вместе, что неудивительно, учитывая историю военного сотрудничества этой страны. Однако Германия была одним из самых важных участников учений.

Конец двух десятилетий перерыва

Хотя вклад Германии в ANNUALEX 2021 скромен, это всего лишь одно судно — FGS. Бавария, положил конец почти двадцатилетнему отсутствию германского военно-морского присутствия в Тихом океане.

«В то время как скоординированные военно-морские операции с международными партнерами являются частью обычных операций присутствия многих флотов по всему Индо-Тихоокеанскому региону», — говорится в заявлении ВМС США. «ANNUALEX 2021 знаменует собой первое за 20 лет участие военно-морских сил Германии в военно-морских учениях в регионе».

В заявлении ВМС США также указывалось, что Германия будет раз в два года отправлять в регион фрегат с отозванным кораблем снабжения.

Уголок России

Хотя о России иногда забывают, она также является тихоокеанской державой, и параллельно с этим Россия объявила о своих первых военно-морских учениях. АСЕАН, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, в которую входят десять стран экономический союз из стран Юго-Восточной Азии.

Твит российского представительства в АСЕАН объяснять Учения пройдут «с 1 по 3 декабря 2021 года в территориальных водах Индонезии у побережья Северной Суматры». [sic], «Он будет содержать Адмирал Пантелеев, а ОдаллойКласс противолодочного эсминца.

Хотя взаимодействие России с АСЕАН является новым, взаимодействие с этой организацией не ново для США или Китая. Страны-члены АСЕАН провели учения с ВМС США в 2018 и 2019 годах и Китая в 2019 году.

Приверженность Германии является важным шагом в отношениях страны с Азией. Будучи крупнейшей экономикой Европы, которая в значительной степени зависит от экспорта в Китай, Берлин неохотно встряхивает отношения между Берлином и Пекином. Хотя один фрегат — это небольшое финансовое обязательство перед крупнейшим в мире океаном, это серьезный прорыв по сравнению с почти двумя десятилетиями политики Германии в Тихом океане.

Калеб Ларсон — мультимедийный журналист и автор защиты, Национальные заявкиNS. Он живет в Берлине и освещает пересечение конфликтов, безопасности и технологий, уделяя особое внимание внешней политике США, европейской безопасности и немецкому обществу.

Фото: DVDS

