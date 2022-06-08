Почему этот лектор УВА проделал долгий путь в Украину

Но когда автобус подъехал к Киеву, в окна стала выглядывать реальность Маленького.

«Вы проходите через некоторые районы, где одно здание за другим серьезно повреждено или полностью разрушено», — сказал он. «Это были очень унылые полчаса во время выполнения этой части, включая два места, где мы проезжаем импровизированные мосты, которые заменили сломанные мосты. Вы проходите блокпосты с мешками с песком и солдатами, и вы начинаете чувствовать, что мы, да, в стране, которая сейчас воюет».

Хотя сирена разбудила Смолл в его первую ночь в Украине, Смолл сказал, что он не испугался.

Он сказал: «И это может быть просто недостаток мудрости, но я думаю, что это просто логический расчет. На данный момент Киев не является фокусом [of Russian forces]. «

Смолл платит 23 доллара за ночь, чтобы арендовать его, и он расположен недалеко от центра города.

«В самом Киеве в кафе полно хорошего кофе и хорошей пиццы», — сказал он. «Это немного странно, потому что вы находитесь в городе, который не только практичен, но и в городе, где время от времени ходят люди в униформе и замаскированных грузовиках.

«Это очень интересно, но, в основном, город безопасен и работает почти нормально. Мы на данный момент довольно далеки от какого-либо активного конфликта».

(Чтобы проиллюстрировать, как быстро все может измениться, приведем пример того, как на этой неделе Россия бомбила некоторые районы Киева после того, как США и Великобритания объявили, что поставят Украине новые системы вооружений.)

По состоянию на вторник Смолл сказал, что 19 студентов зарегистрировались на его недельный курс. Хотя аранжировки не были идеальными — все хорошо — он доволен этой возможностью.

На подготовку ушло почти 30 лет.

Он сказал: «Они были очень добры ко мне в 1993 году, и я был немного смущен, потому что я никогда не следил за своей карьерой или своими личными отношениями, чтобы ответить на гостеприимство и теплоту, которые были ко мне. Так что я чувствовал себя в долгу, » он сказал.

«В настоящее время Я рассматриваю это как возможность, поскольку теперь я могу начать выплачивать часть этого долга. Во всяком случае, я надеюсь, что стою их времени».