Почему этот чемпион по шахматам подает в суд на Netflix из-за “ферзевого гамбита”

Грузинский шахматный эксперт Нонна Габриндашвили начала атаку на Netflix за ее якобы клеветническое изображение в номинированном на премию Эмми сериале «Ферзевый гамбит».

Однако телеканал настаивает: «В заявлении Габриндашвили нет никаких оснований».

В четверг Габриндашвили подала в Калифорнии в суд на Netflix на 5 миллионов долларов за якобы «недооценку» ее достижений как первой женщины в истории шахмат, получившей звание гроссмейстера.

В «Королевском гамбите», получившем в этом году 18 номинаций на премию «Эмми», в том числе дань уважения ограниченному сериалу, Аня Тейлор-Джой сыграла вундеркинд из Америки, которая часто и грандиозно побеждает своих соперников преимущественно мужского пола.

В центре иска – конкретная сцена из «Королевского гамбита», в которой комментатор проверяет имя Габриндашвили, рассказывая о матче между главной героиней Бет Хармон и вымышленным президентом России Виктором Лифом на Moscow Invitational Championship в конце сериала.

«Элизабет Хармон вообще не является важным игроком по ее меркам», – говорит комментатор шоу.

«Единственное, что в ней необычно, – это ее пол. И даже это не уникально для России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира и никогда не сталкивалась с мужчинами. Думаю, Лайв ожидал легкой победы, а Бет Хармон никогда бы не уступила. ему 27-я победа “.

Согласно жалобе Гаприндашвили, утверждение о том, что настоящий чемпион по шахматам «никогда не сталкивался с мужчинами», является «явно ложным, равно как и откровенно сексистским и недооцененным».

В иске говорится, что Габриндашвили «соревновался не менее чем с 59 шахматистами мужского пола (28 из них одновременно в одном матче), в том числе не менее чем с десятью лучшими мастерами того времени», к 1968 году – году, который был последним эпизодом «Ферзевого гамбита». “происходит.

Легенда шахмат подает в суд на потоковую платформу за ложное нарушение конфиденциальности и клевету как таковую, «проистекающую из заведомо ложного изложения фактов, которые были обнародованы по этому поводу» в драме Netflix.

«Netflix очень уважает г-жу Габриндашвили и ее блестящую карьеру, но мы считаем, что это утверждение не имеет оснований, и мы будем активно защищать дело», – говорится в заявлении оператора, отправленном в пятницу в Los Angeles Times.

Гаприндашвили также обвинил Netflix, помимо пренебрежительного отношения к ее наследию, в неправильном утверждении, что она русская, когда она знает, что она грузинка. В прошлом Габриндашвили представлял на соревнованиях Советский Союз и Грузию.

«Накопив дополнительное оскорбление к травме, Netflix позвонил Габриндашвили по-русски, несмотря на то, что знал, что она грузинка, и что грузины пострадали от российского господства, когда они были частью Советского Союза, а впоследствии подверглись издевательствам и вторжению со стороны России», – говорится в иске. .

Гаприндашвили добивается мат против Netflix в виде 5 миллионов долларов и соглашения о том, что оператор «уберет заявление о том, что Гаприндашвили никогда не играл мужчин из сериала».

«Netflix нагло и умышленно лгал о достижениях Гаприндашвили с дешевой и циничной целью« усиления драмы », показывая, что его вымышленный герой смог сделать то, что никогда не делала ни одна другая женщина, включая Гаприндашвили», – говорится в жалобе.

Итак, в истории, которая должна была вдохновить женщин, показывая молодую женщину, соревнующуюся с мужчинами на высших уровнях шахмат в мире, Netflix унизил единственную реальную женщину, которая столкнулась с мужчинами и победила их на мировой арене в ту же эпоху. .