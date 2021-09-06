Почему юношеская паралимпийская сборная Украины так сильно ударила?

«До спорта у меня практически не было ничего. На самом деле, это непрактично, у меня буквально ничего не было», – сказала Лидия Соловьева, двукратная чемпионка Паралимпийских игр по пауэрлифтингу. Он сказал BBC В 2012 году. «У меня не было квартиры. У меня не было зарплаты. У меня не было хорошей пенсии. Но теперь, благодаря спорту, у меня есть все это».

Марта Уртадо, пресс-секретарь Управления ООН по правам человека, подчеркнула, что у людей с ограниченными возможностями в Украине в целом очень ограниченные возможности.

«В Украине наблюдается тревожно высокая степень институционализации лиц с ограниченными возможностями, а не предоставление семейных и общественных услуг», – написала она в электронном письме, добавив: «Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями остается скорее редкостью, чем стандарт. Это следствие ограниченной инфраструктуры и сильного негативного отношения в обществе ».

Оксана Буторчук, четырехкратная паралимпийская бегунья и три серебряных призера в Токио, сказала, что стала несколько более известной в Украине после выпуска в этом году фильма о ее жизни «Пульс».

«Но в моей стране спортсмены-паралимпийцы не очень популярны», – сказала она. «И все удивляются, узнав, кто я. Они говорят:« О, ты серебряный призер Паралимпийских игр? »»