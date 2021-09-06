Почему юношеская паралимпийская сборная Украины так сильно ударила?

ТОКИО. С точки зрения американского спорта, украинские паралимпийцы – это чудо на небольшом рынке, славянский эквивалент Оклендских игр.
А на Паралимпийских играх в Токио, которые завершились в воскресенье, украинцы Он занял пятое место в общем медальном зачете. С 98, всего на шесть меньше, чем в США. Каждая из четырех ведущих стран – Китая, Великобритании, России и США – представила в Токио более 220 спортсменов, а Украина – 139.
«Это определенно маленькая страна, которая выделяется своим весом», – сказал Крейг Спенс, основной докладчик Международного паралимпийского комитета.
Этого успеха не добились украинские олимпийцы, занявшие 16-е место в общем медальном зачете в Токио в прошлом месяце. Они выиграли одну золотую медаль, на четыре меньше, чем Максим Крипак, чьи семь медалей в плавании – пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая – сделали его самым титулованным спортсменом Паралимпийских игр в Токио.
Украина входила в шестерку стран с наибольшим количеством медалей на девяти Паралимпийских играх подряд, летом и зимой, хотя она неизменно входит в число беднейших стран Европы и упоминается Организацией Объединенных Наций как трудный дом для людей с ограниченными возможностями.
Этот спортивный успех практически не прерывается в последние годы, несмотря на аннексию Крыма Россией в 2014 году, которая фактически отделила украинских паралимпийцев от их высокопроизводительного тренировочного центра на Черном море. Технически Украина оставалась центром, но Валерий Сучкевич, давний член парламента и глава Паралимпийского комитета страны, сказал, что его использование слишком сложно.
Новый центр с необходимым адаптивным оборудованием остается незавершенным в Днепре, городе, расположенном в подконтрольной правительству части востока Украины.
67-летний Сушкевич вырос при советской власти, использовал инвалидную коляску и стал конкурентоспособным пловцом, несмотря на сильные предубеждения против публичных выступлений людей с ограниченными возможностями.
“Это было нехорошо для «Вы должны быть вне этого общества», – сказал Сучкевич через переводчика, напомнив, что ему фактически сказали: «Вы должны быть вне этого общества».
Советы взяли на себя обязательство добиваться высоких результатов на Олимпийских играх, но отправили спортсменов на Паралимпийские игры только в 1988 году, последней сессии перед полным распадом страны в 1991 году.
Украина дебютировала на Паралимпийских играх как независимая страна на Играх в Атланте в 1996 году, взяв всего семь медалей, что равно количеству Крипака в Токио.
Но Сушкевич разрабатывал программу Invasport, в рамках которой спортивные центры для людей с ограниченными возможностями будут размещены в каждом из более чем двух десятков государств или административных единиц Украины, а также будут созданы Детские спортивные школы.
«Invasport объединил государственную систему с неправительственной системой», – сказал он, и стремится позволить людям стать такими же активными, как они спонсируют паралимпийцев.
Но был огромный стимул построить спортивную карьеру. Без этого у людей с ограниченными возможностями было мало возможностей заработать на жизнь.
«До спорта у меня практически не было ничего. На самом деле, это непрактично, у меня буквально ничего не было», – сказала Лидия Соловьева, двукратная чемпионка Паралимпийских игр по пауэрлифтингу. Он сказал BBC В 2012 году. «У меня не было квартиры. У меня не было зарплаты. У меня не было хорошей пенсии. Но теперь, благодаря спорту, у меня есть все это».
Марта Уртадо, пресс-секретарь Управления ООН по правам человека, подчеркнула, что у людей с ограниченными возможностями в Украине в целом очень ограниченные возможности.
«В Украине наблюдается тревожно высокая степень институционализации лиц с ограниченными возможностями, а не предоставление семейных и общественных услуг», – написала она в электронном письме, добавив: «Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями остается скорее редкостью, чем стандарт. Это следствие ограниченной инфраструктуры и сильного негативного отношения в обществе ».
Оксана Буторчук, четырехкратная паралимпийская бегунья и три серебряных призера в Токио, сказала, что стала несколько более известной в Украине после выпуска в этом году фильма о ее жизни «Пульс».
«Но в моей стране спортсмены-паралимпийцы не очень популярны», – сказала она. «И все удивляются, узнав, кто я. Они говорят:« О, ты серебряный призер Паралимпийских игр? »»
Этим летом президент Украины Владимир Зеленский посетил паралимпийскую сборную страны перед поездкой в Токио и извинился «за то, что лично не было президента, который бы лично выставил наши Паралимпийские игры как на Летние, так и на Зимние игры. эти годы.”
В преддверии Зимних Паралимпийских игр 2018 года произошли два важных изменения: прямая трансляция событий и увеличение призовых денег в соответствии с тем, что получили олимпийцы.
По словам Сучкевича, награда составляет около 125 тысяч долларов за золотую медаль, 80 тысяч долларов за серебро и 55 тысяч долларов за бронзу. Ранее, по его словам, призы составляли около 40 000 долларов за золото, 26 000 долларов за серебро и 8 000 долларов за бронзу, то есть то, что зарабатывают сейчас американские спортсмены и олимпийцы.
Сучкевич признала, что результаты этого лета были неутешительными по сравнению с ее третьим местом (после Китая и Великобритании) в медальном зачете 2016 года, который включал 41 золотую медаль против 24 в этом году. (Международный паралимпийский комитет официально оценивает команды по золотым медалям, а не по общей сумме.)
Возвращение спортсменов из России, которые были запрещены в 2016 году из-за разоблачения допинг-программы, спонсируемой государством, обеспечило Украине снижение рейтинга этим летом. Небольшая украинская делегация редко принимает участие в соревнованиях по таким видам спорта, как баскетбол на колясках и регби или футбол по воротам, виды спорта, в которых Соединенные Штаты собирают много оборудования.
сказал Максим Николенко, трехкратный паралимпиец, выигравший в том году золото, а также серебряную и бронзовую медали в Токио. «Мне очень жаль, но они действительно этим гордились», – робко добавил он.
Мария Варникова представила репортаж из Киева, Украина.