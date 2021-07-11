Почему я люблю песни Наиры Марли – Джулиана Белова (Оуэнбо Марлиян)

задний план

Я родился в Москве (столице России) и воспитывался у мамы. Мой отец скончался, и я был даже не на первом курсе. Я его никогда не знал. Подростком я решил выучить английский язык, который впоследствии изменил мою жизнь. После окончания Московского государственного лингвистического университета я начала работать в офисе торговым представителем. Мы продавали вещи американцам по телефону. Здесь я познакомился со своими первыми нигерийскими друзьями.

Нигерия

Я начал жить в Нигерии в октябре 2020 года. До этого у меня было много друзей из Нигерии в России, которые заставили меня полюбить эту страну и ее культуру. Музыка, еда, юмор и многое другое заставили меня захотеть не только посетить Нигерию, но и переехать сюда навсегда. Как только я приехал, я понял, что не уйду. Мне все казалось таким замечательным – трафик (который я любил), кики (трехколесный велосипед) и сумасшедшее вождение. Меня также очаровали люди, продающие вещи прямо на дороге, жара и много шума, доносящегося отовсюду (хотя от этого все выглядит живо).

родители

Моя мама была очень напугана и была против моего приезда в Нигерию. Она ничего не знает об Африке, поэтому думала, основываясь на всей рекламе, которую она слышала по телевидению, и на некоторых вещах, которые она узнала об Африке в школе. Но пока она передумала. Я медленно, но верно доказывал, что она ошибалась.

Британский марлиан

В России немало ночных клубов Нигерии. Мои друзья водили меня в один, и я все время начал ходить. Я влюбился в музыку, но больше всего мне понравилась песня «Soapy» Неры Марли. Каждый раз, когда ди-джей играл, я вскакивал со своего места и начинал танцевать. Через некоторое время ведущий клуба (Jiga Wire) начал меня преувеличивать и называл меня «Oyinbo Marlian» каждый раз, когда я танцевал.

#EndSARS

Я решил присоединиться к протестам, потому что тоже хочу увидеть перемены в Нигерии. Дело не только в жестокости полиции, но и в системе правительства. Я хочу видеть перемены, потому что Нигерия очень богата ресурсами, но многие из них будут потеряны или попадут в ловушку власть имущих. Я лично не сталкивался с жестокостью полиции в Нигерии, в отличие от моих друзей.

шоу-бизнес

Я работаю в индустрии развлечений Нигерии с тех пор, как впервые посетил Лагос (февраль 2020 г.). Я должен был переехать сюда, но через шесть дней я улетел в Дубай. Как только Нигерия открыла свои границы в сентябре 2020 года, я вернулся и с тех пор создаю контент.

Вединство

Как ни удивительно, я никогда не чувствовал себя неуместным в Нигерии. Я всегда чувствовал себя здесь. Нигерийцы очень добрые и приветливые люди, поэтому здесь трудно чувствовать себя некомфортно или не на своем месте. Я думаю, что тот факт, что я провел много времени с нигерийцами в России, также помог, потому что я уже много знал о стране и ее традициях до того, как приехал сюда. Это может прозвучать забавно, но на самом деле мне казалось, что я не где-то еще в России и не здесь. С детства я никогда не любил русскую музыку, еду и многое другое.

Африке

В России у меня было много друзей из африканских стран, помимо Нигерии. Но по какой-то причине меня никогда так не привлекали их страны или культура, как Нигерия. Нигерия всегда вызывала у меня интерес и любопытство. Я просто не могу его игнорировать. Я хотел бы посетить и другие африканские страны, но Нигерия чувствует себя как дома.

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На данный момент у меня нет отношений. Что касается женитьбы на нигерийке, я об этом еще не думала. Однако я, вероятно, выйду замуж за нигерийца, потому что живу здесь.

Цели

Моя единственная цель в жизни – быть счастливым. Просыпаться с улыбкой на лице и радоваться тому, что я делаю. Я люблю играть и создавать контент. Могу честно сказать, что я был самым счастливым в своей жизни с тех пор, как приехал в Нигерию. Я наконец-то чувствую цель в своей жизни, поскольку я живу каждый день в полной мере.

пародии

Я действительно не могу сказать, что создание скетчей окупается. Большую часть времени мы (создатели ситкомов) делаем это бесплатно из-за нашей любви к искусству. Однако чем выше было мое предложение, тем больше у меня было возможностей.

будущее

Мой план – продолжать расти как художник. Еще хотелось бы сыграть в художественных фильмах. Я тоже думал о пении или рэпе, но это может быть труднее, потому что у меня нет точного голоса.

Наира Марли

Я определенно хотел бы поработать с Наирой Марли, так как я называл себя «Марлиан». Что касается комедии, мне нравится работать с Ласиси Элену и Бродой Шагги. Я действительно восхищаюсь тем, что они делают.

финансовые проблемы

Меня не так легко смутить. Я склонен смеяться только над собой. Однако было несколько раз, когда я пытался что-то сказать на йоруба, но меня неправильно понимали.

вдохновение – вдохновение

Талантливые и трудолюбивые комики – мое самое большое вдохновение. Я бы хотел, чтобы новый талант получил заслуженное признание. Когда я проверяю их содержание, я понимаю, что они работали годами и наконец окупились. Это подталкивает меня делать больше и работать усерднее.

Поклонники

Это определенно непросто, когда так много парней проявляют интерес к одному одновременно. Иногда это становится невыносимым. Часто я забываю ответить на многие из них, потому что не могу поддерживать много разговоров.

Но, если бы я знал, что мне это неинтересно, я бы запер это там, чтобы не дать человеку ложной надежды.

воспоминания

Это был мой самый запоминающийся момент, когда я приехал в Нигерию. Я не мог поверить, что наконец-то добрался сюда, поэтому всю первую неделю я просто продолжал ходить с растянутой линией подбородка. Все было так замечательно. Я чуть не плакал от счастья. Но, честно говоря, моя жизнь здесь настолько сумасшедшая и непредсказуемая, что я могу каждый день говорить, что переживаю что-то, что можно считать самым незабываемым.

хобби

Создание контента – это то, что я делаю для развлечения, потому что мне это нравится. Еще я люблю танцевать и разучивать новые танцевальные шаги. Я тоже играю в волейбол четыре раза в неделю.

Авторский перфоратор.

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