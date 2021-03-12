Почему Facebook расстроен изменением Apple IDFA: утечка инсайдеров

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг. Эндрю Кабальеро Рейнольдс | Агентство Франс-Пресс | Getty Images

Наиболее опасным для Facebook является так называемая конверсия просмотров. Компании, занимающиеся рекламными технологиями, используют этот показатель, чтобы измерить, сколько пользователей увидели рекламу, не нажали на нее сразу, а совершили покупку, связанную с этим объявлением, позже. Думайте об отображении конверсий следующим образом: вы нажимаете на свои истории в Instagram и видите рекламу пары джинсов. Не нажимайте на нижнюю часть объявления, чтобы получить дополнительную информацию, потому что вы заняты проверкой того, что хотят ваши друзья, но джинсы были симпатичными. Через несколько дней это продолжилось GoogleНайдите и купите джинсы, которые вы видели в Instagram. После совершения покупки розничный торговец регистрирует IDFA пользователя, который приобрел джинсы, и делится им с Facebook, который может определить, совпадает ли IDFA с пользователем, который видел рекламу джинсов. Это показывает ритейлеру, что его реклама в Facebook оказалась успешной. Потеря этого типа измерения может стать огромным ударом для Facebook. Если рекламодатели не могут точно измерить эффективность своей рекламы в Facebook и Instagram, они могут почувствовать необходимость переложить больше своих бюджетов на другие приложения и сервисы, поскольку они могут видеть точную рентабельность своих объявлений. Facebook – второй после Google получатель долларов на онлайн-рекламу. Одна из конкретных угроз заключается в том, что рекламодатели будут вкладывать больше денег в бизнес поисковой рекламы Google, который Facebook не может воспроизвести и который нацелен на пользователей во время конверсии. Что касается конкретных действий, изменение IDFA нанесет особый вред сети аудитории. Сеть аудитории Facebook предоставляет рекламу в приложениях, не относящихся к Facebook, и использует номера IDFA, чтобы определить, какие объявления лучше всего показывать каждому пользователю на основе данных Facebook. Например, производитель безалкогольных напитков может решить нацелиться на игроков в возрасте от 18 до 34 лет в районе залива Сан-Франциско с помощью новой акции. Компания может использовать сеть Facebook Audience, чтобы размещать эту рекламу перед нужной аудиторией в мобильных играх; Facebook разделит доходы от рекламы с разработчиками игр. Но если пользователи решат отказаться от отслеживания IDFA, все настройки, созданные Facebook, станут неактуальными за пределами собственных приложений компании. В августе Facebook признал, что грядущая iOS 14 от Apple может привести к выпуску Снижение более чем на 50% В аудитории сетевой рекламный бизнес. Почти весь доход Facebook поступает от рекламы, но Audience Network приносит лишь небольшую часть этого дохода – значительно меньше 10% от чистого дохода компании, сообщил CNBC человек, знакомый с цифрами. Помимо конверсий просмотров, Facebook может потерять ценные данные о том, что пользователи iPhone делают на своем устройстве, когда они не работают в приложениях, принадлежащих Facebook. Facebook уже собирает много данных о своих пользователях из своих приложений, в том числе Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp и других, но каждый дополнительный фрагмент данных улучшает его алгоритмы в том, что они делают, включая таргетинг рекламы. Хотя Apple позволяет пользователям указывать, хотят ли они подписаться на отслеживание IDFA, производители приложений и рекламодатели по-прежнему смогут собирать некоторые данные через SKAdNetwork API без явного разрешения пользователя. Но распространяемая информация будет менее точной, – предупредил Facebook. В документах разработчика Он не поддерживает данные о действиях в таких группах, как, например, регион, возраст или пол.

Facebook знает, что не сможет убедить Apple изменить свое мнение об IDFA, но в любом случае продвигает эту кампанию для поддержки малого бизнеса. Почему? Ремонт репутации может быть одной из причин. Репутация Facebook была на дне после скандала с Cambridge Analytica в марте 2018 года, когда информационная компания неправильно получила доступ к данным 87 миллионов пользователей Facebook и использовала их для таргетинга рекламы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. С тех пор Facebook страдает от многочисленных скандалов, отталкивая демократов и республиканцев и ведя нескончаемую борьбу с дезинформацией на своих сервисах. Занимая высокую моральную позицию и заявляя, что оно защищает малый бизнес, обсуждение IDFA дает Facebook возможность восстановить доброжелательность, даже если это касается только части широкой публики, сказал бывший сотрудник Facebook. Кроме того, отслеживание IDFA не исчезнет – пользователям просто нужно будет разрешить это. Это означает, что у Facebook и других разработчиков приложений будет возможность высказать свое мнение каждому пользователю Apple. Маркетинговая кампания Facebook является неотъемлемой частью его дела. Компания хочет, чтобы пользователи связывали отслеживание устройств с персонализированной рекламой и поддержкой малого бизнеса. «Не подписывайтесь на Facebook, делайте это в интересующем вас кафе», – вот в чем суть сообщения. В пределах небольшой группы пользователей Facebook начал показывать претензии Требовать от них участия в отслеживании IDFA. Это называется A / B-тестом. Среди технологических компаний A / B-тестирование – популярная стратегия поиска наиболее эффективного способа что-то сделать. В этом случае Facebook может предлагать разные запросы разным пользователям, чтобы определить, какой маршрутизатор лучше всего убедит большинство людей подписаться на отслеживание IDFA.