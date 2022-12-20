Почему Google делает Pixel Tablet Pro?

Все указывает на то, что Google выпустит не один, а два планшета Android в 2023 году. Вопрос в том, зачем Google вообще выпускать Pixel Tablet Pro?

Уже более десяти лет Google и другие производители устройств пытаются сделать Android-планшеты действительно конкурентоспособными с iPad от Apple. Вопрос о том, увенчались успехом эти усилия или нет, является предметом споров, но сама Google уже давно отказалась от планшетов Android. Даже планшет Pixel C 2015 года изначально должен был работать под управлением ChromeOS вместо Android, что делало последний планшет Google Nexus 9 сперма для Android-устройств.

В некотором смысле использование Google Chrome OS в качестве своего флагманского планшета имело большой смысл. В конце концов, Chromebook может запускать приложения для Android, а полноценный рабочий стол готов к работе одним нажатием клавиатуры и мыши. Pixelbook доказал это лучше, чем любое другое устройство на сегодняшний день, но этого нельзя сказать о последнем планшете Google. Пиксельный планшет 2018 г..

В то время как Pixelbook достиг хорошего баланса между ноутбуком и планшетом и оценивался по сравнению с другими ноутбуками / Chromebook, Pixel Slate был первым планшетом, идя лицом к лицу с iPad и даже планшетами Android. Не вдаваясь в подробности — можно Прочитайте больше На этот эпический в нашем районе предыдущее покрытие Коротко говоря, Pixel Slate провалился как производительный ноутбук и не был привлекательным планшетом по сравнению с более дешевым iPad.

Эта неудача привела Google отменить два Другие проекты планшетов которые были в работе. Несмотря на эту неудачу, работа, которую Google проделала для создания отличных планшетов с ChromeOS, в конечном итоге проложила путь для таких отличных планшетов, доступных сегодня, как Серия Lenovo IdeaPad Duet.

Перенесемся в 2022 год, и у Google есть несколько новых представлений о том, каким может быть планшет и какую роль он играет в повседневной жизни. С одной стороны, в Google заметили, что планшеты Android часто долгое время не используются. Чтобы дать вашему домашнему планшету новую цель, пока он простаивает (и держать его заряженным и готовым к работе), Google Pixel Tablet можно поместить на док-станцию, превратив его в умный дисплей, похожий на Nest Hub.

Это видение идеально подходит для более доступной версии Pixel Tablet, предназначенной для простых развлечений и управления умным домом. Однако это не согласуется с высококлассным «Pixel Tablet Pro», который мы видели. Многочисленные знаки Google готовится, регулярно появляются новые руководства.

Судя по обозначению «Pro», мы думаем, что Google снова пытается создать планшет, готовый к нормальной работе. Это подводит нас ко второй стратегии Google относительно будущего Android-планшетов. Ранее в этом году Рич Майнер, технический директор Google по планшетам, сказал: общее видение От планшетов Android до совершенно новых приложений и возможностей, которые стали возможными благодаря использованию стилуса.

Если планшеты действительно станут этим новым устройством для творчества и продуктивной работы людей, какие новые приложения принесут пользу людям, которые могут делать что-то с помощью пера с самого начала? Что это означает для мобильности, которую вы имеете с планшетом, которой у вас нет даже с ноутбуком? — Богатый шахтер

с этой целью, Гугл сказал нам Pixel Tablet будет поддерживать перья USI (Universal Stylus Initiative), что делает его первым Android-устройством, поддерживающим эту функцию. В принципе, вы сможете Купить любую ручку USI Или возьмите тот, который у вас уже есть, из другого — вместо того, чтобы заказывать дорогой аксессуар марки Google — и соедините его с планшетом Pixel, который обеспечивает высокое разрешение и чувствительность к давлению.

Больше подробностей о поддержке пера планшета не просочилось, но совместимость пера USI хорошо подходит для ориентированного на производительность Pixel Tablet Pro, особенно если приложения от Google и сторонних производителей обновлены, чтобы использовать их с пользой. Наоборот, отказ от поддержки пера — один из способов Google. мог Снижение затрат на основную модель планшета Pixel.

Между тем, в различных приложениях для Android от Google и даже в самом Android компания также прилагает усилия, чтобы сделать операционную систему более дружественной к клавиатуре. Документы Google и другие приложения Workspace набирают популярность Полезные сочетания клавишв то время как последняя бета-версия Android включена Новая функция Упростите открытие определенного приложения, используя только клавиатуру. Более того, на прошлой неделе мы увидели ощутимый прогресс на долгожданной платформе Android. режим рабочего стола.

Как сказал мой коллега Эбнер Ли сообщалось в октябреGoogle открыто заявлял о том, что для повышения производительности Pixel Tablet необходимо работать как с внутренними, так и со сторонними разработчиками.

Между клавиатурой и/или аксессуарами для стилуса и усиленными основными характеристиками, которые обычно имеет «профессиональное» устройство, Pixel Tablet Pro занимает видное место в качестве экспоната, поскольку Google хочет вывести Android на большие экраны. Единственный вопрос заключается в том, воплотится ли это видение в жизнь для первых пользователей грядущего устройства Google, или оно понравится другим производителям планшетов. Леново И Samsung Это те, кто пожинает плоды.

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