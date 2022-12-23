Почему Veon Stock появился именно сегодня

что случилось

акции Когда-то русский и до сих пор русский тип Телекоммуникационный гигант Вион (Фионн 0,67%) — Владелец российского бренда VimpelCom — подскочил на 32% в начале торгов в пятницу после того, как компания сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах за третий квартал 2022 финансового года. Рост не подтвержден, но акции Veon по-прежнему скромно растут. 1,8% с 12:05 по восточному времени.

Аналитики, опрошенные Yahoo! Финансовое подразделение ожидало, что Veon увеличит выручку на 2,7% в третьем квартале до чуть более 2 млрд долларов. Результаты телекоммуникационных компаний, которые были опубликованы сегодня утром, показали, что выручка фактически увеличилась на 3,5% до 2,07 млрд долларов.

И что

Итак, вот несколько хороших новостей, чтобы оправдать вашу поп-музыку сегодня. Однако не все новости Veon были хорошими. В то время как компания сообщила о прибыли в размере 267 миллионов долларов от продолжающейся деятельности, убытки от прекращенной деятельности (очевидно, операции в Алжире и Грузии) подорвали всю эту прибыль и многое другое, в результате чего Veon потеряла 435 миллионов долларов за квартал. С начала года чистый убыток Veon составляет 242 миллиона долларов, несмотря на рост выручки на 2,8% за первые девять месяцев года.

Положительным моментом является то, что компания остается прибыльной в денежном выражении. Свободный денежный поток 265 миллионов долларов в год на сегодняшний день — или 412 миллионов долларов с учетом денежных потоков от прекращенной деятельности.

Что теперь

В своем отчете руководство отметило, что «конфликт между Россией и Украиной и события с февраля 2022 года в отношении санкционных законов и правил привели к беспрецедентным проблемам для VEON». Ничего удивительного. На самом деле, каким бы мощным оно ни было, возможно, это утверждение на самом деле является преуменьшением.

Чтобы выйти из этой ситуации, компания продвигает планы по продаже своей дочерней компании «ВымпелКом» — всего своего российского бизнеса — местному руководству в России. Veon ожидает, что «полное рассмотрение» этой продажи произойдет в форме «Вымпелкома» с некоторыми, но не со всеми долговыми обязательствами Veon. С другой стороны, Veon не получит никаких денежных средств от этой сделки. С другой стороны, он рассчитывает «значительно» сократить свой баланс, что положительно.

Как все это покинет акции Veon после закрытия сделки, остается несколько неясным, что может объяснить, почему первоначальный энтузиазм инвесторов в отношении результатов компании сегодня угас, несмотря на подтверждение того, что Veon ex-Russia, вероятно, останется сильным источником дохода.

Для большей ясности финансовой картины компании проверьте «начало июня» 2023 года, когда ожидается закрытие сделки.