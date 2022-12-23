Economy

Почему Veon Stock появился именно сегодня

24 декабря, 2022
Marfa Fedoroa

что случилось

акции Когда-то русский и до сих пор русский тип Телекоммуникационный гигант Вион (Фионн 0,67%) — Владелец российского бренда VimpelCom — подскочил на 32% в начале торгов в пятницу после того, как компания сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах за третий квартал 2022 финансового года. Рост не подтвержден, но акции Veon по-прежнему скромно растут. 1,8% с 12:05 по восточному времени.

Аналитики, опрошенные Yahoo! Финансовое подразделение ожидало, что Veon увеличит выручку на 2,7% в третьем квартале до чуть более 2 млрд долларов. Результаты телекоммуникационных компаний, которые были опубликованы сегодня утром, показали, что выручка фактически увеличилась на 3,5% до 2,07 млрд долларов.

И что

Итак, вот несколько хороших новостей, чтобы оправдать вашу поп-музыку сегодня. Однако не все новости Veon были хорошими. В то время как компания сообщила о прибыли в размере 267 миллионов долларов от продолжающейся деятельности, убытки от прекращенной деятельности (очевидно, операции в Алжире и Грузии) подорвали всю эту прибыль и многое другое, в результате чего Veon потеряла 435 миллионов долларов за квартал. С начала года чистый убыток Veon составляет 242 миллиона долларов, несмотря на рост выручки на 2,8% за первые девять месяцев года.

Положительным моментом является то, что компания остается прибыльной в денежном выражении. Свободный денежный поток 265 миллионов долларов в год на сегодняшний день — или 412 миллионов долларов с учетом денежных потоков от прекращенной деятельности.

Что теперь

В своем отчете руководство отметило, что «конфликт между Россией и Украиной и события с февраля 2022 года в отношении санкционных законов и правил привели к беспрецедентным проблемам для VEON». Ничего удивительного. На самом деле, каким бы мощным оно ни было, возможно, это утверждение на самом деле является преуменьшением.

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Чтобы выйти из этой ситуации, компания продвигает планы по продаже своей дочерней компании «ВымпелКом» — всего своего российского бизнеса — местному руководству в России. Veon ожидает, что «полное рассмотрение» этой продажи произойдет в форме «Вымпелкома» с некоторыми, но не со всеми долговыми обязательствами Veon. С другой стороны, Veon не получит никаких денежных средств от этой сделки. С другой стороны, он рассчитывает «значительно» сократить свой баланс, что положительно.

Как все это покинет акции Veon после закрытия сделки, остается несколько неясным, что может объяснить, почему первоначальный энтузиазм инвесторов в отношении результатов компании сегодня угас, несмотря на подтверждение того, что Veon ex-Russia, вероятно, останется сильным источником дохода.

Для большей ясности финансовой картины компании проверьте «начало июня» 2023 года, когда ожидается закрытие сделки.

Рич Смит У него нет позиции ни по одной из вышеупомянутых акций. У Motley Fool нет позиций ни в одной из упомянутых акций. У Пестрого дурака есть Политика раскрытия информации.

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