Почти два десятка граждан и законных жителей США бегут из Афганистана с помощью американских ветеранов и гражданских лиц

Почти два десятка граждан США и легальных резидентов США встретились в четверг вечером на конспиративной квартире в Кабуле, чтобы подготовиться к долгожданному побегу из Афганистан, почти через пять месяцев после Пентагон объявили, что в Кабуле оторвался последний эвакуационный рейс.

Примерно через 48 часов после встречи на конспиративной квартире группа из 12 взрослых и 11 детей благополучно приземлилась в Нью-Йорк Международный аэропорт Джона Ф. Кеннеди после остановок в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Италии.

Спасение было организовано Проект Динамо, группа гражданских лиц и ветеранов, посвятивших себя помощи гражданам, союзникам и законным жителям США, бегущим из раздираемой войной страны.

«Спасти американца — это не имеет значения», — сказал Fox News Digital Брайан Стерн, ветеран боевых действий и обладатель Пурпурного сердца, который в конце августа стал соучредителем проекта «Динамо». «Ты просто не можешь».

Группа, которая финансируется за счет пожертвований, спасла 189 граждан США и законных резидентов США с тех пор, как администрация Байдена инициировала крайний срок эвакуации в августе. 31. Они помогли эвакуировать более 2000 человек в середине-конце августа, прежде чем это окно истекло.

ЭВАКУАЦИОННЫЕ АФГАНЦЫ ОСТАЛИСЬ В ПОДВЕШЕНИИ ЗДЕСЬ, В США

Среди группы на прошлой неделе было четыре американца и 19 легальных резидентов, и Стерн сказал, что конца этому не видно.

«Каждый день просачивается все больше и больше», — сказал Стерн. «Я был первым в армии, кто реагировал на события 11 сентября. Я был в Афганистане, когда был убит бен Ладен, и 20 лет спустя я все еще сталкиваюсь с этой проблемой».

Одним из эвакуированных был Насер Майрох, который работал советником по частному сектору в Кэмп Барон до прихода к власти талибов.

«Мы смогли согласовать планы с Государственным департаментом США, но не смогли добраться до наших ворот, потому что так много людей пытались уйти», — сказал Майро через Project Dynamo. «Талибаны били нас, стреляли в воздух, у моего сына была сломана рука. [by the Taliban] Пока я показывал его американский паспорт, поэтому нам пришлось ждать, пока он выздоровеет, прежде чем мы сможем покинуть Афганистан».

Представитель Госдепартамента сообщил Fox News Digital, что с августа они помогли 479 гражданам США и 450 законным жителям покинуть Афганистан. 31.

«Мы работаем с несколькими десятками граждан США и их семьями, которые заявили, что готовы покинуть Афганистан и имеют для этого необходимые проездные документы», — сказал представитель.

«Помимо тех, кто готов уехать, мы поддерживаем связь примерно со 150 другими гражданами США, которые не хотят уезжать в настоящее время или в настоящее время не готовы уехать».

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Президент Байден поддержал свое широко критикуемое решение о выводе всех американских войск из Афганистана прошлым летом, что привело к быстрому захвату власти талибами.

«Не было возможности легко выбраться из Афганистана спустя 20 лет», — сказал Байден на прошлой неделе. «Невозможно, независимо от того, когда ты это сделал. И я не извиняюсь за то, что сделал».