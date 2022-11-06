Почти 1000 мигрантов застряли на кораблях НПО из-за шторма

Три корабля, которыми управляют благотворительные организации в Средиземном море, ждут разрешения на высадку в Италии или на Мальте, поскольку тем, кто находится на борту, нужна срочная помощь в условиях истощения запасов и ухудшения погоды.

Корабли организаций «Врачи без границ» (Doctors Without Borders, или MSF), SOS Mediterranee и SOS Humanity находятся в море уже более недели, в общей сложности на борту находится около 1000 человек.

Новое правое правительство Италии признало получение их просьб о высадке, но прекратило давать им зеленый свет на вход в порт.

«Последний запрос был сделан вчера вечером, но мы не получили никакого ответа», — сообщил Al Jazeera в видеообращении Рикардо Гатти, руководитель группы MSF на борту Geo Barents.

Аналогичные запросы, представленные правительству Мальты, не были удовлетворены.

В субботу Гатти сообщил, что судно Gio Barents вошло в итальянские воды, чтобы укрыться от надвигающегося шторма, на борту находились 572 человека, в том числе 11-месячная девочка и три беременные женщины.

Медиа-консультант Médecins Sans Frontières Кандида Лубес заявила, что нормирование воды и продуктов питания сокращается. Из-за переполненности распространяются респираторные и кожные инфекции.

«Ситуация просто неприемлема», — сказал Лопес.

международные обязательства

Европейская морско-гуманитарная организация SOS Mediterranee призвала власти соблюдать международные обязательства и обеспечить предсказуемую систему высадки.

«Выжившие после испытаний на море больше не должны участвовать в политических дебатах», — говорится в заявлении организации в четверг.

Элиза Превью, пресс-секретарь SOS Mediterranee, сообщила Al Jazeera, что на борту Ocean Viking находились 234 человека, в том числе 40 несовершеннолетних без сопровождения.

«Никто не может спать под палубой, мы отдаем предпочтение женщинам и детям», — сказал Preview. «Другие спят снаружи, и вчера мы поставили защитные палатки, чтобы защитить их от ветра и бури».

Среди спасенных многие имеют следы пыток и жестокого обращения.

Тилль Румменхолл, руководитель операций SOS Humanity, сказал, что 179 человек на борту Humanity 1 «бежали из лагерей для задержанных в Ливии, где они столкнулись с крайним насилием».

Если ни одна страна не предоставит безопасное место, они могут быть отправлены обратно в международные воды.

«[This] «Это было бы явным нарушением международного права и Женевской конвенции», — сказал Румменхолл «Аль-Джазире». «Это их право человека просить убежища и искать безопасности».

крайне правое правительство Италии

Италия в прошлом месяце сформировала свое первое ультраправое правительство после окончания Второй мировой войны, а Джорджия Мелони стала первой женщиной, занявшей пост премьер-министра.

Рим настаивал на том, чтобы страны, под чьим флагом плавают лодки НПО, брали на себя ответственность за мигрантов и беженцев на борту.

Патрули Ocean Viking, Geo Barents под норвежским флагом и Humanity 1 под немецким флагом не смогли пришвартоваться, в то время как итальянским патрулям, в том числе одному из 456 человек, прибывшему в Калабрию в четверг, разрешили высадиться.

Новый министр внутренних дел Италии Маттео Бентидози заявил местным СМИ, что правительство намеревалось дать странам флага «немедленный сигнал».

«Мы не можем нести бремя мигрантов, собираемых в море иностранными судами, которые работают систематически без согласования с местными властями», — сказал он.

Пиантедоси разработал новые меры, утверждая, что негосударственные группы нарушили меру, не скоординировав должным образом спасательные операции, что проложило путь Италии к закрытию портов.

Благотворительные организации отрицали, что меры были обойдены, и заявили, что они обязаны спасать людей, терпящих бедствие в море.

Посольство Германии на этой неделе призвало Италию оказать быструю помощь, заявив, что корабли НПО внесли важный вклад в спасение жизней на море.

Норвегия заявила, что не несет ответственности по конвенциям о правах человека или морскому праву за людей, перевозимых на борту частных судов под норвежским флагом.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, прибрежные страны, такие как Италия и Мальта, обязаны принимать людей со спасательных кораблей «как можно скорее», а правительства должны сотрудничать, чтобы обеспечить безопасное место для выживших.

«Откровенно смешно, что правительства Италии и Мальты до сих пор не предоставили им безопасное место», — сказал Al Jazeera Маттео Де Беллис, исследователь Amnesty International по вопросам убежища и миграции.

Де Беллес добавил, имея в виду политику «закрытых портов», проводимую тогдашним министром внутренних дел, лидером крайне правых Маттео Сальвини.

«Эта политика была и продолжает нарушать международное право», — сказал он.

«Очевидно, что европейские страны должны разделить ответственность за помощь нуждающимся, но также ясно, что Италия и Мальта должны добросовестно сотрудничать, чтобы обеспечить людям, спасенным в море, безопасное место».