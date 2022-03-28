Почти 5000 человек погибли в Мариуполе с начала российской блокады, мэрия

Около 5000 человек, в том числе около 210 детей, были убиты в городе Мариуполь на юге Украины после того, как российские войска осадили его, сообщил в понедельник представитель мэра. Не сразу стало ясно, как мэр Вадим Бойченко рассчитал итоги месяца российских бомбардировок, опустошивших город и лишивших десятки тысяч жителей электричества и небольшого количества предметов снабжения.

В офисе Бойченко заявили, что 90% зданий Мариуполя были повреждены, а 40% разрушены, включая больницы, школы, детские сады и заводы. Около 140 000 человек бежали из города на Азовском море до начала российской блокады, а с тех пор уехали 150 000 человек, оставив там 170 000 человек, согласно его данным, которые Reuters не смогло сразу проверить.

Бойченко, которого больше нет в Мариуполе, ранее в понедельник заявил по национальному телевидению, что около 160 000 мирных жителей все еще находятся в ловушке в городе. «Люди находятся за чертой гуманитарной катастрофы», — сказал он. «Нужно полностью эвакуировать Мариуполь».

В понедельник Украина заявила о невозможности создания каких-либо безопасных коридоров, сославшись на сообщения разведки о возможных российских «провокациях» на дорогах. Россия, вторгшаяся в Украину 24 февраля, отрицает, что наносила удары по мирным жителям, и обвиняет Украину в неоднократных неудачных попытках договориться о безопасных коридорах для осажденного населения.

«Российская Федерация играет с нами. Мы в руках оккупантов», — сказал Бойченко. Обе стороны планируют возобновить мирные переговоры во вторник в Турции.

Мариуполь широко рассматривается как стратегический приз, поскольку его захват может позволить России создать сухопутный мост между Крымом, который Москва аннексировала в 2014 году, и двумя сепаратистскими анклавами на востоке Украины.

Люди, бежавшие из Мариуполя, рассказывают, как тяжело было жить неделями под почти постоянными обстрелами. Продавщица продуктового магазина из Мариуполя, назвавшаяся просто Натальей, сообщила Reuters: «Еды для детей, особенно младенцев, нет. Детей кладут в подвалы, потому что женщинам некуда идти рожать, а все родильные дома разрушены. » Добравшись до соседнего Запорожья.

«Также сегодня узнал, что отца моего сына, одноклассника, растерзали во дворе на глазах». Она сказала, что застрявшие жители потратили некоторое время на поиски снега, который мог бы растаять, чтобы получить воду для мытья рук.

Валерия, 20-летняя студентка из Мариуполя, рассказала, что 2 марта отключили электричество, интернет, воду и отопление. Вскоре после этого поблизости вспыхнули ожесточенные бои, и часть его дома была разрушена. Она сказала: «Постоянная стрельба и обстрелы. Мы сидели в коридоре, не спали и не ели нормально несколько дней. Потому что, как только ты выйдешь оттуда, начнется стрельба, и ты убежишь обратно».

Ее и ее сестру вывезли за город другие жители, которые скрылись на личном автомобиле. Они оставили своих родителей. А Сергей, рабочий металлургического завода, вспоминал, что снаряды «Град» падали на дома и гибли люди.

Он сказал: «Мимо проходил человек, эта саранча, по иронии судьбы, она разорвала труп. Я видел трупы, лежащие по всему городу, вы могли видеть, что мина взорвалась и осколки заразили людей», — сказал он. . (Написано Тимоти Херитэдж; под редакцией Бернадетт Баум и Пола Симао)

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