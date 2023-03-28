Почувствуй силу: Хэмилл принесет в Украину голос «Звездных войн»

«Внимание. Воздушная тревога», — произносит голос с харизмой рыцаря-джедая. «Иди в ближайшее убежище».

Это сюрреалистический момент Действительно сюрреалистическая война: Грозный, успокаивающий баритон Марка Хэмилла, Люк Скайуокер из «Звездных войн», призывает людей укрываться всякий раз, когда Россия начинает очередную воздушную бомбардировку Украины.

Проникновение голливудского научно-фантастического фэнтези в душераздирающие повседневные реалии войны в Украине стало результатом решения Хэмилла озвучить свой знаменитый голос в «Air Alert» — загружаемом приложении, связанном с системой противовоздушной обороны Украины. Когда звучат сирены воздушной тревоги, приложение также предупреждает украинцев о возможном прибытии российских ракет, бомб и смертоносных дронов.

«Не будь беспечным», — советует голос Хэмилла. «Ваша самоуверенность — ваша слабость».

Актер говорит, что восхищается — издалека, в Калифорнии — тем, как «Украина показала такую ​​стойкость… в этих ужасных обстоятельствах». его борьба с русским вторжением, Сейчас второй годПо его словам, это напоминает ему сагу «Звездные войны» — о храбрых повстанцах, которые сражаются и в конечном итоге побеждают огромную кровожадную империю. Его способом помочь было сформулировать англоязычную версию приложения Air Raid и придать ей оттенок «Звездных войн».

«Сказка о добре и зле перекликается с тем, что происходит в Украине», — сказал Хэмилл в интервью Associated Press. «Украинский народ объединяется ради общего дела и героически отвечает… Невозможно не вдохновиться тем, как он пережил эту бурю».

Когда небоскребы проходят мимо, Хэмилл объявляет через приложение, что «Воздушная тревога окончена». Потом расписывается с повышением: «Да пребудет с тобой сила».

Хаммель тоже сбор денег Закупить разведывательные беспилотники для передовых украинских сил. Он нарисовал плакаты на тему «Звездных войн».

«Вот я сижу в комфорте своего дома, когда в Украине отключают электричество и не хватает еды, и люди действительно страдают», — сказал он. «Это мотивирует меня делать все, что я могу».

Хотя приложение также имеет настройки на украинском языке, озвученные женщиной, некоторые украинцы предпочитают сообщение Хэмилла о плохих новостях о том, что российская бомбардировка может быть неизбежна.

В худшие дни сирена и приложение срабатывают каждые несколько часов днем ​​и ночью. Некоторые из них оказываются ложными тревогами. Но многие другие реальны — и часто смертельно опасны.

Богдан Звоник, 24-летний пользователь приложения, живущий в наездном западном городе Львове, говорит, что он предпочел озвучку Хэмилла украинскому сеттингу, когда пытается улучшить свой английский. Он тоже фанат «Звездных войн».

«Кроме того, — сказал он, — мы можем использовать так мало силы, как пожелает Хэмилл».

После одного предупреждения Звонек ехал в троллейбусе, когда в его телефоне раздался голос Хэмилла. Человек во главе, по его словам, «повернулся ко мне и сказал, ухмыляясь: «О, эти проклятые ситхи», описывая русские силы. Ситхи — злые враги добрых джедаев.

Елена Еремина, 38-летняя бизнес-менеджер из Киева, сказала, что подпись Хэмилла «Да пребудет с тобой сила» поначалу рассмешила ее. Теперь ее стойкое чувство юмора дает ей силы.

«Это довольно крутая фраза для этой ситуации», — сказала она. «Не скажу, что чувствую себя украинским джедаем, но иногда эта фраза напоминает мне расправить плечо и идти дальше».

Иногда разумно закрыть Хэмилла. Еремина забыла это сделать на рейсе из Украины — в Берлин — и поплатилась за ошибку, когда в 6 утра зазвонил будильник, и еще раз, когда она ехала в метро в столице Германии. Она была не одна. У другого человека в вагоне метро тоже было приложение, и оно тоже вышло из строя. Сначала они сдружились, но потом «это заставило меня улыбнуться», — вспоминает Еремина.

Ajax Systems, украинский производитель систем безопасности, участвующий в разработке приложения, надеется, что звездная сила Хэмилла побудит людей за пределами Украины загрузить его, чтобы они могли ощутить панику, которая наваливается на украинцев из-за нервных сигналов тревоги и бортовых смерть и разрушение.

«С подходом Марка это не было бы так пугающе», — сказал Валентин Гриценко, директор по маркетингу Ajax. «Но они как-то поймут контекст».

В первый год вторжения воздушная тревога прозвучала по всей стране более 19 000 раз, так что «люди, конечно, устают», — сказал он. Приложение скачали более 14 миллионов раз. Гриценко входит в число тех, кто использует английские настройки, чтобы услышать голос Хэмилла.

«Для фанатов «Звездных войн» это звучит очень круто», — сказал он. «Это своего рода украинский менталитет — находить юмор даже в плохих ситуациях или пытаться быть позитивным».

Хэмилл доволен тем, что научно-фантастический эпос переносит людей, пусть и временно, в далекую-далекую галактику.

«Это действительно вдохновляет людей», — сказал он. «Всем снова шесть. И если фильм может помочь людям пережить трудные времена, тем лучше».

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