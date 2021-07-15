Пошлины ЕС на выбросы углерода противоречат Парижскому соглашению – лидер российского бизнес-сообщества – Бизнес и экономика

Москва, 14 июля. Глава Российской Федерации промышленников и предпринимателей Александр Шухин заявил в среду журналистам, что предложенная Еврокомиссией схема ограничения выбросов углерода налагает нормативные требования ЕС на другие страны и полностью противоречит основным принципам Парижского соглашения.

«Схема трансграничных платежей за выбросы углерода Европейской комиссии в значительной степени дублирует элементы европейской системы торговли квотами и, по сути, навязывает нормативную практику ЕС другим странам. Такой подход не полностью соответствует основным принципам, закрепленным в Парижском соглашении», – сказал Шухин.

Он отметил, что опубликованные правила не обеспечивают четкого понимания всех аспектов расчетов и проверки прослеживаемости продуктов по выбросам углерода.

«Мы сталкиваемся с вытекающей из этого ситуацией, когда мировому сообществу предлагается поддержать создание прецедента в трансграничном углеродном регулировании без понимания реального воздействия сокращения выбросов парниковых газов или социально-экономической динамики различных регионов мира, и подобная инициатива должна обсуждаться с участием всех заинтересованных сторон и признанием », – сказал Шейн, – все риски, связанные с инициативой.