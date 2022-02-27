Появление признаков поражения экономики России — экономика — война на Украине

ФОТО НА ФАЙЛ: Мужчина по телефону проходит мимо штаб-квартиры Центрального банка России, когда российский флаг развевается в центре Москвы, 19 марта 2021 года. AFP

В то время как официальный курс российского рубля остается неизменным и составляет около 84 рублей за доллар, один из российских онлайн-банков, Тинькофф, на выходных давал неофициальный обменный курс к российскому рублю в размере 152 рублей.

Видео из России показали длинные очереди россиян, пытающихся снять деньги в банкоматах, в то время как Центральный банк России выступил с заявлением, призывающим к спокойствию, в попытке избежать набега на банки.

Отчеты также показали, что Visa и Mastercard больше не принимаются для лиц с международными банковскими счетами.

«Банки и компании-эмитенты кредитных карт, ведущие бизнес с Россией, находятся в изоляции из-за быстрого темпа и ужесточения санкций», — сказала Аманда Дебуске, партнер Dechert LLP.

Аналитики говорят, что России, возможно, придется временно закрыть банковские отделения или объявить национальные банковские каникулы, чтобы защитить свою финансовую систему.

«Если имеет место массовая банковская паника, это является движущей силой самого кризиса», — сказал Адам Тозе, профессор истории Колумбийского университета и директор Европейского института.

Стремление российского населения к долларам выводит ситуацию на совершенно новый уровень финансовой войны. »

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