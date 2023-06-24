Пояснение — Кто такой командир русских наемников Евгений Пригожин?

(Рейтер) — Командир наемников Евгений Пригожин заявил в субботу, что он взял под свой контроль российский город Ростов-на-Дону в рамках попытки свергнуть военное руководство в ходе того, что власти назвали вооруженным мятежом.

Вот несколько фактов о бизнесмене и основателе группы Вагнера.

* С агрессивным пиаром, нецензурной бранью и частым присутствием вблизи линии фронта пригожинский скинхед является одним из самых заметных лиц войны, вербующим тысячи русских военнопленных для борьбы за Вагнера и открыто враждующим с Минобороны. Военные планы и поставки боеприпасов.

* 62-летний Пригожин десятилетиями был известен как «повар Путина» из-за контрактов его компании в Кремле на услуги общественного питания. Неизвестно, насколько он дружен с президентом России Владимиром Путиным, но они знают друг друга, и оба родились и выросли в Санкт-Петербурге.

* Отбыв длительный тюремный срок в 1980-х годах, Пригожин начал продавать хот-доги в своем родном городе. Вскоре он начал накапливать долю в сети супермаркетов, в конце концов открыв собственный ресторан и компанию общественного питания.

Его ресторан приобрел репутацию хорошей кухни и вскоре стал принимать высокопоставленных лиц из города, в том числе тогдашнего вице-мэра Владимира Путина.

* С этого момента компания Пригожина «Конкорд Кейтеринг» начала выигрывать государственные контракты на поставку, подняв свою деятельность на гораздо более высокий уровень.

* В сентябре прошлого года Пригожин признал, что основал частную военную группу в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым у Украины. Это было его первое публичное подтверждение связи, которую он ранее отрицал, и он подал в суд на журналистов за их освещение. Группа Вагнера воевала в Ливии, Сирии, Центральноафриканской Республике, Мали и других странах.

* Группа также оказывала поддержку пророссийским сепаратистам, захватившим часть восточного Донбасса в 2014 году.

— В прошлом месяце группа захватила город Пахмут на востоке Украины после одних из самых ожесточенных боев войны. Однако во время нападения Пригожин нарушил табу в жестко контролируемой Путиным политической системе, выкрикивая вульгарные оскорбления в адрес высшего руководства Москвы.

История продолжается

* Затем он выпустил видео, в котором поблагодарил Кремль, как раз когда он начал свою любимую речь: предполагаемое предательство высшего руководства Путина, в частности министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

* В самом запоминающемся видеоролике Пригожина от 5 мая он показал поле мертвых наемников Вагнера, которые, по его словам, погибли от нехватки боеприпасов по вине Шойгу и Герасимова.

* США и Евросоюз ввели санкции против Пригожина за его роль в Вагнере. Они также обвиняют его в финансировании фермы троллей, известной как Агентство интернет-исследований, которая, по словам Вашингтона, пыталась повлиять на выборы в США.

(Отчетность Хью Лоусона)