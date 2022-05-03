Пояснение: Что вам нужно знать о пути Финляндии и Швеции к членству в НАТО

Норвежские и шведские армейские медики имитируют эвакуацию полевого госпиталя в рамках военных учений под названием «Холодный ответ 2022», около 30 000 солдат из стран-членов НАТО, а также Финляндии и Швеции, на фоне вторжения России в Украину, собираются в Сетермуэне в Арктике. Норвегия, 25 марта 2022 г. REUTERS/Yves Hermann/File Photo

Война на Украине изменила общественное мнение в Финляндии и Швеции

Две недели имеют решающее значение для принятия решения о вступлении в НАТО

Вопрос о том, когда они представят, а не если

Оба хотят гарантий безопасности в любой переходный период

ХЕЛЬСИНКИ/СТОКГОЛЬМ, 3 мая (Рейтер) — После вторжения России в Украину Финляндия и Швеция рассматривают возможность подачи заявки на членство в военном альянсе НАТО, что ознаменовало бы серьезный сдвиг в политике северного региона.

Вот последняя информация о процессе и ключевых моментах обсуждения:

Каковы основные дальнейшие шаги?

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Ближайшие дни имеют решающее значение. В воскресенье газета Iltalehti со ссылкой на анонимные источники в финском правительстве сообщила, что 12 мая Финляндия примет решение о подаче заявки на членство в НАТО. Прочитайте больше

Ат-Талити заявил, что дело будет идти в два этапа. Президент Саули Ниинистё сначала объявит о своем одобрении вступления Финляндии, а затем парламентские группы, которые одобрят заявку.

Голосования в полном составе не будет, но лидеры парламента выразят решения своих групп.

Агентство Reuters не сразу смогло подтвердить эту новость.

В Швеции парламент проводит обзор политики безопасности, включая плюсы и минусы присоединения к альянсу, результаты которого должны быть представлены 13 мая. В парламенте уже есть большинство, поддерживающее членство в НАТО.

Параллельно с этим правящая социал-демократия, крупнейшая партия на всех выборах за последние 100 лет, проведет 9-12 мая внутренние дебаты о том, следует ли отказаться от давней оппозиции членству в НАТО, а решение будет принимать руководство партии. Не позднее 24 мая. Прочитайте больше

Если Финляндия подаст заявку, Швеция, скорее всего, сделает то же самое, поскольку она не хочет быть единственной скандинавской внешней стороной. Другие страны Северной Европы — Норвегия, Дания и Исландия — присоединились к конвенции в качестве членов-основателей. Несколько недавних опросов общественного мнения показывают, что большинство шведов выступают за него, что было беспрецедентным до российского вторжения. Прочитайте больше

Финляндия и Швеция хотели бы иметь какие-то гарантии того, что государства-члены НАТО будут защищать их в любой переходный период, когда они претендуют на вступление в альянс, но еще не вступили.

Дипломаты НАТО говорят, что ратификация может занять год, так как парламенты 30 стран НАТО должны утвердить новых членов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что страны могут присоединиться «быстро», и он уверен, что на переходный период можно будет найти договоренности. Прочитайте больше

Шведская ежедневная газета Aftonbladet сообщила, что США и Великобритания пообещали Швеции «усиленное военное присутствие, более глубокие военные учения и «сильную политическую» поддержку со стороны стран НАТО» во время потенциального процесса вступления в НАТО. Прочитайте больше

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто признал, что подача заявки на членство сама по себе не поставит две скандинавские страны под действие статьи 5 НАТО, которая гарантирует, что нападение на одного союзника является нападением на всех.

«Но в то же время государства-члены НАТО заинтересованы в том, чтобы в течение периода подачи заявок не было никаких нарушений безопасности», — сказал Хаависто, добавив, что Финляндия, например, могла бы провести расширенные военные учения с членами НАТО в этот период. Прочитайте больше

Москва неоднократно предупреждала о «серьезных последствиях» вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявляя, что им придется укреплять свои сухопутные, морские и воздушные силы в Балтийском море, и поднимала вопрос о возможности размещения ядерного оружия в регионе. Прочитайте больше

Россия и Финляндия имеют общую границу протяженностью 1300 километров (810 миль). Кольский полуостров, расположенный на северо-западе России, на Северном полюсе, обращенный к востоку от границ с Финляндией и Норвегией, является «стратегическим оплотом», который Москва считает ключом к своей национальной безопасности, а также базой российского Северного флота. Санкт-Петербург, второй по величине город России, расположен примерно в 170 км от границы с Финляндией.

(Эта история исправлена ​​для уточнения формулировок в пунктах 5, 6 и последнем абзаце)

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Дополнительный репортаж Робина Эммотта в Брюсселе

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