Пояс и дорога, Weekly Investor Intelligence, № 22

Вторник, 30 марта 2021 г.
Добро пожаловать в выпуск еженедельного отчета China Media Initiative «Один пояс, один путь».
В публикации на этой неделе мы исследуем план Китая «Видение до 2035 года», в котором освещаются ключевые политические программы, включая планы инициативы «Один пояс, один путь» (BRI). Посмотрите, как Китай и Россия имеют дело с дипломатией, а не с Соединенными Штатами; Оцените Вьетнам и Таиланд, обе страны BRI, как альтернативу Китаю; Участие в предлагаемом соглашении о свободной торговле для Китайско-Евразийского экономического союза; Наконец, узнайте, почему более мелкие члены ЕАЭС изо всех сил пытаются адаптироваться к новым системам цифровых платежей.
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Ознакомьтесь с планом China Vision 2035: мегаполисы, торговля и потребление на рынке
«Видение Китая до 2035 года» включает в себя развитие мегаполисов страны, которые будут способствовать укреплению региональных торговых и инвестиционных партнерств с АСЕАН и регионом «Один пояс, один путь», а также с развивающимися странами по всему миру.
Политические соображения при выборе альтернативы Китаю +1: Таиланд и Вьетнам
Таиланд и Вьетнам – идеальные направления для инвесторов, желающих переехать или расширить свою деятельность в Китае. Однако компаниям необходимо учитывать несколько факторов, например политическую обстановку, при инвестировании или переезде. Мы фокусируемся на политической среде и выделяем плюсы и минусы, чтобы помочь вам принять обоснованное решение с учетом текущих обстоятельств.
Торговая сделка на 200 миллиардов долларов между Китаем и Россией по карточкам?
В то время как международные СМИ проливают свет на перспективы сотрудничества между Китаем и Россией, пока ничего не известно о будущем ЗСТ Китай-Европа-Азия. Он был подписан в 2018 году, но по-прежнему является преференциальным, что означает, что снижение тарифов еще не согласовано, чтобы сделать ЗСТ значимым. Это могло измениться.
Евразийский экономический союз изо всех сил пытается достичь консенсуса по криптовалютам
Россия лидирует с цифровым рублем, но небольшие государства-члены ЕАЭС более консервативны в ИТ и должны будут увидеть доказательства преимуществ и получить техническое финансирование.
Отличия встреч Китая с США и Россией
Недавние переговоры между Китаем, Россией, Китаем и США, которые проходили с разницей в несколько дней, напротив, показали, как отношения между государствами могут продолжаться – в зависимости от того, основаны ли они на равенстве и уважении или на одном. сторон ведет диалог с позиции Власти и отстаивает свои ценности и правила.
Пояс, путь и за пределами Китая: последнее освещение в мировых СМИ
Все самое последнее освещение инициативы «Один пояс, один путь» в СМИ со всего мира.
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