Пояс и дорога, Weekly Investor Intelligence, № 22

Вторник, 30 марта 2021 г.

Добро пожаловать в выпуск еженедельного отчета China Media Initiative «Один пояс, один путь».

В публикации на этой неделе мы исследуем план Китая «Видение до 2035 года», в котором освещаются ключевые политические программы, включая планы инициативы «Один пояс, один путь» (BRI). Посмотрите, как Китай и Россия имеют дело с дипломатией, а не с Соединенными Штатами; Оцените Вьетнам и Таиланд, обе страны BRI, как альтернативу Китаю; Участие в предлагаемом соглашении о свободной торговле для Китайско-Евразийского экономического союза; Наконец, узнайте, почему более мелкие члены ЕАЭС изо всех сил пытаются адаптироваться к новым системам цифровых платежей.

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Ознакомьтесь с планом China Vision 2035: мегаполисы, торговля и потребление на рынке

«Видение Китая до 2035 года» включает в себя развитие мегаполисов страны, которые будут способствовать укреплению региональных торговых и инвестиционных партнерств с АСЕАН и регионом «Один пояс, один путь», а также с развивающимися странами по всему миру.

Таиланд и Вьетнам – идеальные направления для инвесторов, желающих переехать или расширить свою деятельность в Китае. Однако компаниям необходимо учитывать несколько факторов, например политическую обстановку, при инвестировании или переезде. Мы фокусируемся на политической среде и выделяем плюсы и минусы, чтобы помочь вам принять обоснованное решение с учетом текущих обстоятельств.

В то время как международные СМИ проливают свет на перспективы сотрудничества между Китаем и Россией, пока ничего не известно о будущем ЗСТ Китай-Европа-Азия. Он был подписан в 2018 году, но по-прежнему является преференциальным, что означает, что снижение тарифов еще не согласовано, чтобы сделать ЗСТ значимым. Это могло измениться.

Россия лидирует с цифровым рублем, но небольшие государства-члены ЕАЭС более консервативны в ИТ и должны будут увидеть доказательства преимуществ и получить техническое финансирование.

Недавние переговоры между Китаем, Россией, Китаем и США, которые проходили с разницей в несколько дней, напротив, показали, как отношения между государствами могут продолжаться – в зависимости от того, основаны ли они на равенстве и уважении или на одном. сторон ведет диалог с позиции Власти и отстаивает свои ценности и правила.

Все самое последнее освещение инициативы «Один пояс, один путь» в СМИ со всего мира.