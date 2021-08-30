World

По аэропорту Кабула было выпущено несколько ракет, и система обороны их перехватила, – официальный представитель США.

30 августа, 2021
Toma Kulikov

Идрис Али

ВАШИНГТОН (Рейтер). По международному аэропорту Кабула было выпущено до пяти ракет, но они были перехвачены системой противоракетной обороны, сообщил агентству Рейтер официальный представитель США, поскольку Соединенные Штаты приближаются к полному выводу своих войск из города.

Чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что ракеты были выпущены рано утром в понедельник по кабульскому времени, хотя неясно, сбила ли их всех система обороны.

Чиновник сказал, что первоначальные отчеты не указали на потери США, но эта информация может измениться.

Ранее в воскресенье американские силы нанесли удар с беспилотника в Кабуле по террористу-смертнику, взорвавшему автомобиль, который намеревался атаковать аэропорт.

Растет беспокойство по поводу того, что боевики Исламского государства будут совершать новые атаки на аэропорт, поскольку силы США спешат эвакуировать оставшихся в опасности граждан США и афганцев, прежде чем к 31 августа будут бороться за их вывод.

Официальные лица ранее предупреждали, что боевики организации ИГИЛ-К хотели поразить аэропорт ракетами. Но у США есть опыт противодействия таким ракетам, особенно в Ираке, и уже установлены системы противоракетной обороны.

«Мы знаем, что они (ИГИЛ-К) хотели бы запустить там ракету, если смогут», – заявил на прошлой неделе журналистам в Вашингтоне генерал Фрэнк Маккензи, командующий Центральным командованием США.

«Теперь у нас действительно есть очень хорошая защита от этого, – сказал Маккензи. – У нас есть собственная противоракетная и минометная система».

После теракта смертника в четверг, в результате которого погибли десятки афганцев и 13 военнослужащих США, возникло большее беспокойство по поводу террористов-смертников и заминированных автомобилей в аэропорту.

В субботу президент США Джо Байден заявил, что ситуация на местах остается чрезвычайно опасной, и что его военное командование сообщило ему, что еще одно нападение боевиков весьма вероятно в течение следующих 24-36 часов.

READ  В баре в Багдаде сириец подает коктейли, чтобы решить проблемы войны.

(Отчетность Идриса Али; Редактирование Тома Хогга и Саймона Кэмерона Мура)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *