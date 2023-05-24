По всей видимости, при нападении на Россию использовалась бронетехника американского производства.

Проукраинские боевики, по-видимому, использовали как минимум три бронетранспортера американского производства во время своего вторжения в Россию в понедельник, свидетельствуют изображения и видео, проверенные The New York Times.

Судя по дополнительным визуальным свидетельствам, российские силы захватили как минимум две машины. Неясно, как проукраинские группировки стоят за вторжением, которое в основном состоит из антипутинских русских., Для машин с защитой от мин и засад, широко известных как MRAP. Обстоятельства, побудившие россиян захватить их, также неизвестны, но пророссийские группы Telegram начали публиковать изображения техники в понедельник вечером, спустя несколько часов после начала вторжения.

The Times идентифицировала автомобили по их опознавательным знакам, когда они находились на территории Украины и после того, как они снова попали в руки российских сил.

MRAP изначально разрабатывались для американских войск в Ираке и Афганистане, и США поставили украинским вооруженным силам несколько сотен таких машин. Конкретной моделью является International MaxxPros. Их можно увидеть на видео различных ведущих линий по всей стране.