По всей видимости, при нападении на Россию использовалась бронетехника американского производства.

Проукраинские боевики, по-видимому, использовали как минимум три бронетранспортера американского производства во время своего вторжения в Россию в понедельник, свидетельствуют изображения и видео, проверенные The New York Times.
Судя по дополнительным визуальным свидетельствам, российские силы захватили как минимум две машины. Неясно, как проукраинские группировки стоят за вторжением, которое в основном состоит из антипутинских русских., Для машин с защитой от мин и засад, широко известных как MRAP. Обстоятельства, побудившие россиян захватить их, также неизвестны, но пророссийские группы Telegram начали публиковать изображения техники в понедельник вечером, спустя несколько часов после начала вторжения.
The Times идентифицировала автомобили по их опознавательным знакам, когда они находились на территории Украины и после того, как они снова попали в руки российских сил.
MRAP изначально разрабатывались для американских войск в Ираке и Афганистане, и США поставили украинским вооруженным силам несколько сотен таких машин. Конкретной моделью является International MaxxPros. Их можно увидеть на видео различных ведущих линий по всей стране.
Хотя многие страны покупали и использовали автомобили, США были единственной страной, которая отправила их в Украину.
На одном из опубликованных фото трофейного MRAP российский военнослужащий стоит рядом с машиной с характерной белой маркировкой, нанесенной баллончиком, — стрелкой, направленной вверх. Автомобиль с такой точной идентификацией был замечен на видеозаписи нападения в пяти милях от границы всего за несколько часов до того, как они пересекли границу России.
На фотографии другого транспортного средства, по-видимому, захваченного Россией, впервые опубликованного в Интернете за последние 24 часа, была изображена деталь в виде белых плюсов, которая появилась на нескольких транспортных средствах, появившихся на изображениях, опубликованных во время нападения на территории России.
Третий MaxxPro с похожей маркировкой появляется в коротком видео, на котором показан проукраинский солдат в селе Глотово, примерно в двух милях от российской границы.
Официальный представитель США сказал, что правительство видело сообщения в социальных сетях о том, что для проникновения использовались автомобили, и продолжает проверять их, чтобы определить, соответствуют ли они действительности.
«Я бы сказал, что в настоящее время мы скептически относимся к правдивости этих сообщений», — заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. Он повторил, что Соединенные Штаты «не поощряют и не наносят удары внутри России, и мы ясно дали это понять».
«Но, как мы сказали, Украина сама решает, как вести эту войну», — добавил он.
Использование американской военной техники на территории России обострит отношения между Украиной и США, которые предоставили Украине военную помощь на миллиарды долларов, одним из условий которой является то, что она не будет использована для нападения на Россию на ее собственной территории. .
На фотографиях и видео видно, как в понедельник утром десятки проукраинских боевиков в своей колонне пересекли российскую границу в село Косинга. Причастность украинских военных к операции остается неясной.
Несмотря на то, что во время 15-месячной войны вдоль границы происходили нападения, нападение в понедельник было уникальным по своему наглому характеру и продолжительности. Двумя подразделениями, ответственными за проникновение, были Легион «Свободная Россия» и Русский добровольческий корпус, состоящий из граждан России, сражающихся на Украине против российской армии.
Россия изображала членов ударной группы украинскими боевиками и диверсантами; Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Он назвал их «Русские патриоты» участвуют во «внутрироссийском кризисе».
Легион «Свободная Россия» является частью подразделения, контролируемого украинскими властями, но советник президента Михаил Подоляк сказал Украина не имела никакого отношения к вторжению.
Атака на Россию продолжается второй день. Во вторник днем министерство обороны России заявило, что боевики были отброшены вдоль границы, но люди, утверждающие, что представляют группировки, заявили, что они продолжают совершать нападения в России.
Вторжение произошло через несколько дней после пятничного объявления о том, что президент Байден согласился обучить украинские войска полетам на истребителях F-16, открыв их для других стран, чтобы предоставить их Украине. Может использоваться для атаки целей внутри России и эскалации конфликта.
Кристоф Котел, Дмитрий Гэвин И Джулиан Барнс Предоставленный отчет.
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