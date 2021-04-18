По всей России проходят массовые акции протеста «за спасение жизни Навального»

Кремлевские союзники критик Алексея Навального обнародовали в среду планы, которые, как они надеются, станут крупнейшими протестами в современной истории России, поскольку Вашингтон предупредил Россию, что он заплатит цену, если он умрет в тюрьме после голодовки.

Дата протеста была перенесена после того, как медицинский союз, связанный с Навальным, заявил в субботу, что он находится в критическом состоянии, сославшись на медицинские тесты, которые, по его словам, показали, что почки Навального могут скоро выйти из строя, что может привести к остановке сердца.

«Дела развиваются очень быстро и очень плохо», – написали его союзники в заявлении на веб-сайте Навального, объявив о своих планах проведения общенациональных уличных демонстраций, которые они описали как попытку получить спасительную медицинскую помощь и как протест против кампании его сторонников. . Они сказали: «Экстремальная ситуация требует крайних решений».

Судьба 44-летнего Навального, ведущего критика президента Владимира Путина, усугубляет и без того острую напряженность в отношениях России с Западом. Советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что правительство США проинформировало Россию о том, что “будут последствия”, если Навальный умрет в тюрьме.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел Германии Хайко Мас Навальный призвали к немедленной медицинской помощи, а президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что мировые державы должны провести «четкие красные линии» с Россией и рассмотреть возможные санкции при их отмене.

