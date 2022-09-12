По данным британской разведки, российские силы, вероятно, потеряют и без того ограниченное доверие к военному руководству, поскольку молниеносные наступательные силы Украины переключаются на «экстренную» оборону.

Британская разведка сообщила, что украинские контратаки в северо-восточных и южных регионах восточноевропейской страны привели к столкновению российских войск, в то время как Киев продолжает освобождать земли, когда-то оккупированные войсками президента Владимира Путина.

Министерство обороны Великобритании подписчик В опубликованном в понедельник отчете разведки он сообщил, что Россия, вероятно, вывела свои войска со значительной части территории на северо-востоке Украины в Харьковской области, где расположен второй по величине город страны.

В обновленной информации говорится, что в некоторых районах вдоль южного фронта российские силы пытаются перебросить резервные силы к линии фронта.

Министерство обороны Великобритании заявило: «Вполне вероятно, что большая часть сил в Украине будет вынуждена отдать приоритет чрезвычайным оборонительным мерам». «И без того ограниченное доверие сил, развернутых к российскому военному командованию, вероятно, еще больше ухудшится».

Неизвестный украинец сообщил, что при побеге российские военные также оставили много оружия и боеприпасов. телеграф.

Об этом в воскресенье написал Вашингтонский аналитический центр Институт изучения войны. Аналитика Что харьковское контрнаступление стало «крупным оперативным поражением» России благодаря «умелой» кампании Украины, в ходе которой она извлекла выгоду из западного оружия, такого как широко известная высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS), произведенная в Соединенных Штатах.

В анализе говорится, что «западные системы вооружения были необходимы, но недостаточны для обеспечения успеха Украины. Использование украинцами этих систем в хорошо спланированной и хорошо проведенной кампании привело к выдающимся успехам в контрнаступательных операциях» в Харькове.

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Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье Он сказал Украина освободила около 1250 квадратных миль ранее оккупированной территории с начала сентября, когда его армия начала контратаки.