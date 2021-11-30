По данным Газпром экспорт, запасы газа в европейских подземных хранилищах на 15 млрд кубометров ниже среднего.

Москва, 30 ноября. / ТАСС /. Запасы европейских подземных хранилищ газа в настоящее время эквивалентны 75,5 миллиардам кубометров, что на 15 миллиардов кубометров ниже среднего уровня, заявил Андрей Зотов, глава экспортного подразделения российского газового холдинга «Газпром» Андрей Зотов. в понедельник. .

«На сегодняшний день общие запасы газа в подземных хранилищах газа на территории ЕС составляют 75,25 млрд куб. [November] 27 при среднем уровне за последние шесть лет, равном 90,73 млрд кубометров, то есть разница составляет 15 млрд кубометров. В последнее время откачки было недостаточно «.

Зотов отметил, что собственные запасы Газпрома на европейских газохранилищах невелики, добавив, что закачка продолжается. По его словам, потребление газа в России за период с января по сентябрь увеличилось на 46 млрд кубометров, что повлияло на объемы прокачки на европейских хранилищах.

Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» увеличить поставки в европейские подземные хранилища компании после того, как газовый гигант завершил закачку газа в российские хранилища. Генеральный директор Алексей Миллер подтвердил, что «Газпром» выполнит поставленную задачу.