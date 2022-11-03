По данным Минэкономики, в сентябре экономика России сократилась на 5% в годовом исчислении.

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МОСКВА (Рейтер) — В сентябре российская экономика сократилась на 5% в годовом исчислении, сообщило в четверг министерство экономики России. Это более сильное сокращение, чем 4%, зафиксированные в предыдущем месяце.

Западные санкции и негативные последствия от России, отправившей в Украину в феврале десятки тысяч военнослужащих, привели страну к рецессии, но Москва заявляет, что Западу не удалось разрушить российскую экономику.

Ранее в этом году экономисты предсказывали двузначную рецессию на 2022 год. Министерство экономики заявило в среду в своем заявлении, что страна находится на пути к сокращению на 2,9% в этом году и что сентябрьская рецессия была вызвана эффектом более высокой базы. в 2022 г. По сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Представители Центрального банка заявили, что вызов Москвой 300 000 резервистов для участия в боевых действиях на Украине в рамках того, что Кремль называет кампанией «частичной мобилизации», может нанести еще больший ущерб российской экономике, сократив спрос, отстранив рабочих от предприятий и подорвав доверие потребителей.

Министерство заявило, что российская экономика в третьем квартале 2022 года сократилась на 4,4 процента по сравнению с тем же трехмесячным периодом 2021 года.

(Репортаж Дарьи Корсунской) Автор Джейк Корделл. Под редакцией Яна Харви и Марка Генриха

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