По данным официальных СМИ, в результате крушения военного самолета на западе России погибли четыре человека.

Катарина Кребс, CNN

По меньшей мере четыре человека погибли и 25 получили ранения после того, как российский истребитель Су-34 в понедельник во время тренировочного полета врезался в жилой дом в западном городе Ейске, сообщает AFP. Русский Государственные СМИ и органы власти.

РИА Новости со ссылкой на Минобороны сообщило, что причиной аварии стало возгорание одного из двигателей.

Согласно отчету катапультировавшихся пилотов, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. «На месте крушения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета», — говорится в сообщении ведомства, распространенном РИА Новости.

Обстоятельства катапультирования пилотов неясны.

Ейск — портовый город на берегу Азовского моря и отделен от оккупированных русских земель на юге Украина Узкий участок моря.

На кадрах и видео после аварии видно, как дым поднимается и полыхает в жилом районе. Официальные лица заявили, что здание, в котором, как предполагается, проживали сотни человек, позже загорелось.

Президент России Владимир Путин Кремль потребовал от властей оказать всю необходимую помощь пострадавшим в авиакатастрофе, говорится в заявлении Кремля, добавив, что Путин получил отчеты министров и главы региона о ситуации.

По факту инцидента возбудили уголовное дело, сообщили в прокуратуре Краснодарского края и военной прокуратуре Южного военного округа.

По словам местных властей, пожар, вспыхнувший более чем в десятке квартир многоэтажного дома, позже был локализован.

«Остатки самолета потушены. Эвакуация жителей соседних домов отменена. Пожар локализован», — сообщил в своем Telegram-канале глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев со ссылкой на заявление МЧС.

Как сообщили ТАСС в местных органах безопасности, из здания эвакуировали около 100 человек.

В МЧС России сообщили РИА, что площадь пожара, вызванного аварией, составила 2000 квадратных метров.

По словам главы пострадавшего района Ейска Романа Бублика, жителям загоревшейся девятиэтажки будет оказана вся необходимая поддержка.

Ранее в понедельник очевидец рассказал российскому государственному СМИ ТАСС о хаосе, последовавшем за аварией: «В нашем городе разбился самолет… Со всего города едут машины скорой помощи и пожарные, в воздухе летают вертолеты», — рассказал очевидец. .

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