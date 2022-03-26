По данным Украины, во время российского рейда в Мариупольском театре военных действий погибло 300 человек.

Киев, Украина (AFP). Около 300 человек погибли в результате налета российской авиации на прошлой неделе, когда был взорван Мариупольский театр, который использовался в качестве убежища, заявили украинские власти, имея в виду то, что может стать самым смертоносным нападением на мирных жителей за всю войну.

Число погибших, объявленное в пятницу, вызвало обвинения в том, что Москва совершает военные преступления. Путем преднамеренного убийства мирных жителей или беспорядочного огня.

Тем временем Россия, казалось, сигнализировала о важном изменении своих военных целей. . Официальные лица США заявили, что российские силы, по-видимому, приостановили, по крайней мере, на данный момент, свое наземное наступление, направленное на захват столицы Киев, и сосредоточили свое внимание на контроле над юго-восточным Донбассом. Кремль, похоже, подтвердил это изменение.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к России с призывом к переговорам о прекращении войны, но дал понять, что не отдаст ни одной украинской территории ради мира.

«Территориальная целостность Украины должна быть гарантирована», — сказал он в ночном видеообращении к нации. «То есть условия должны быть справедливыми, потому что иначе украинский народ их не принял бы».

Власти Мариуполя в течение суток не могли определить количество пострадавших в результате теракта 16 марта. Из большого Мариупольского драматического театра с колоннадой, где, как говорят, прячутся сотни людей. Чтобы предотвратить такое нападение, на полу снаружи огромными белыми буквами было напечатано слово «дети» на русском языке.

Городские власти процитировали очевидцев, когда объявили число погибших в своем Telegram-канале. Но не сразу было понятно, как свидетели прибыли на этот номер и закончили ли спасатели раскапывать завалы.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что взрыв в театре был «абсолютным шоком, особенно с учетом того факта, что это была явно гражданская цель». Он сказал, что это свидетельствует о «вопиющем пренебрежении к невинным жизням» в осажденном прибрежном городе.

Вскоре после нападения уполномоченный украинского парламента по правам человека заявил, что более 1300 человек укрылись в театре, многие из которых были разрушены. В здании был взрывозащищенный подвал, и после нападения из-под обломков выбрались выжившие.

«Это варварская война, и в соответствии с международными конвенциями преднамеренные нападения на гражданское население являются военными преступлениями», — заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Гуана.

Усилия Путина сломить волю Украины к сопротивлению, по его словам, имеют противоположный эффект: «Он получает более решительную украинскую армию и более сплоченный Запад в поддержку Украины».

Украинские официальные лица продолжали настаивать на дополнительной военной поддержке. Глава администрации Зеленского Андрей Ермак в пятницу призвал к программе ленд-лиза, имея в виду политику Соединенных Штатов по массовым поставкам своим союзникам во Второй мировой войне.

Ермак в своем выступлении сказал, что Украине нужна военная информация в режиме реального времени и тяжелое вооружение.

Поскольку русские продолжают обстреливать столицу с воздуха, они, похоже, вошли в «оборонительный поворот» за пределами Киева и больше внимания уделяют Донбассу, сказал высокопоставленный представитель Министерства обороны США, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить оценку Пентагона. . .

«Они не проявляют никаких признаков готовности двигаться в Киев с земли», — сказал чиновник.

В комментариях, которые, казалось, поддерживали изменение военных целей Москвы, заместитель начальника Генерального штаба России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что основная цель первого этапа операции — снижение боеспособности Украины — «в целом выполнена, «Позволяя российским силам сосредоточиться на «главной цели — освобождении Донбасса».

Донбасс — это в основном восточная часть русскоязычной страны, где поддерживаемые Россией сепаратисты сражаются с украинскими войсками с 2014 года и где многие жители хотят тесных связей с Москвой.

Россия признает свои угледобывающие регионы и свои промышленные районы Донецкий и Луганский как независимые области. Мариуполь тоже присутствует на Донбассе, хотя и находится за пределами территории, подконтрольной сепаратистам с 2014 года.

Министерство обороны Великобритании заявило, что украинские силы начали контратаку и сумели повторно занять города и оборонительные позиции на расстоянии до 35 км к востоку от Киева, когда российские войска отступили от расширенных линий снабжения. В министерстве заявили, что проблемы с логистикой и украинское сопротивление на юге замедляют продвижение русских на запад, в сторону Одесского порта.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США сказал, что русские больше не полностью контролируют Херсон, который стал первым крупным городом, захваченным российскими войсками. По словам чиновника, украинцы ведут ожесточенные бои за южный город. Кремль отрицал, что потерял полный контроль.

Российские военные заявили, что 1351 их солдат был убит в Украине и 3825 человек были ранены, хотя не сразу было ясно, были ли это сепаратисты на востоке или другие лица, не входящие в состав Министерства обороны, такие как Национальная гвардия. Ранее на этой неделе НАТО подсчитало, что за четыре недели боевых действий погибло от 7000 до 15 000 российских солдат.

Страдания мирных жителей усиливаются в украинских городах и поселках, которые все больше напоминают развалины, оставленные российскими войсками во время их кампаний в Сирии и Чечне.

В селе Ясногородка, примерно в 50 километрах (30 милях) к западу от Киева, российские войска, оккупировавшие его в начале недели, по-видимому, были вытеснены в результате контратаки украинских войск.

В результате взрыва была повреждена башня деревенской церкви, разрушены дома на главном перекрестке.

«Вы сами видите, что здесь произошло. Здесь погибли люди. Здесь погибли наши солдаты», — сказал житель Ясногородки Валерий Бузаков.

В Киеве в главном крематории накапливается прах, потому что многие родственники уехали, оставив урны невостребованными. Власти заявили, что северный город Чернигов был практически изолирован после того, как российские войска разрушили мосты, отключив электричество, воду и отопление.

Для уязвимых слоев населения — пожилых людей, детей и других лиц, которые не могут присоединиться к миллионам людей, бегущих на запад, — растет нехватка продовольствия. В стране, ранее известной как житница мира.

В беспощадно бомбимом Харькове сотни перепуганных людей укрылись в метро. Больница скорой помощи полна раненых солдат и мирных жителей.

Женщины, в основном пожилые, на этой неделе плотно выстроились в очередь, чтобы собрать продукты и другие предметы первой необходимости, когда вдалеке раздались взрывы. Маленькая девочка, ерзая от предвкушения, смотрела, как нож волонтера разрезал гигантский кусок сыра, нарезав толстые ломтики, по одному на каждого голодного человека.

Что касается Мариуполя, то «от Мариуполя ничего не осталось», — сказал Евгений Сукирко, который был среди тех, кто ждал эвакуационный поезд в Запорожье, автовокзале для беженцев из разрушенного прибрежного города. «На прошлой неделе были взрывы, о которых я никогда не слышал».

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Роза сообщила из Харькова, Украина. Писатель Роберт Бернс для Associated Press в Вашингтоне и журналисты со всего мира внесли свой вклад в этот отчет.

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