Новые заявления Microsoft о хакерских атаках касаются России. Американская технологическая компания заявляет, что в прошлом году она провела оценку хакерской активности, поддерживаемой государством..

Основываясь на этом, Microsoft обнаружила, что у нее самые серьезные хакерские программы, поддерживаемые государством, в России, большинство – 58%..

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Навыки хакеров улучшаются

Большинство целей технологической компании Россия включают правительственные учреждения США, за которыми следуют Украина, Великобритания и европейские страны НАТО.Об этом сообщает Associated Press.

Например, давно необнаруженный взлом Solarwinds привел к утечке данных Microsoft и к 30 июня улучшил возможности поддерживаемых Россией хакеров на 32 процента. В предыдущие годы показатель успеха составлял 21 процент.

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Вопреки распространенному мнению, на хакерские атаки, поддерживаемые правительством Китая, приходилось менее одного процента взломов, обнаруженных Microsoft. Даже тогда у Китая был самый высокий уровень успеха – 44 процента.

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Эти результаты представлены в годовом отчете Microsoft о цифровой безопасности, в котором оцениваются попытки взлома в период с июля 2020 года по июнь 2021 года. В отчете добавлено, что Соединенные Штаты являются самой целевой страной с точки зрения атак программ-вымогателей.

В то же время этот отчет не содержит упоминаний о хакерских атаках, осуществляемых США при поддержке США, и был разработан совместно с правительственными агентствами США.

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Кристин Гудвин, глава подразделения цифровой безопасности Microsoft, сказала AP: «Поддерживаемые государством хакерские атаки увеличили вероятность успеха на 10-20 процентов. В своих предыдущих исследованиях Microsoft сообщала, что в период с 2019 по 20 год хакерские атаки в России увеличились на 52 процента.

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Согласно отчету, такие хакерские программы, спонсируемые государством, осуществляются многими странами для сбора разведданных и для того, чтобы опередить своих врагов. В прошлом году Северная Корея достигла высокого уровня отказов в 94 процента.

Уже тогда в отчете признается, что технологическая компания смогла обнаружить. Правда о взломе, поддерживаемом правительством, может быть еще хуже.

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Цитировать

Microsoft. (2021 год) Отчет Microsoft о цифровой безопасности и отчеты о безопасности.