По меньшей мере пять человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,1 у берегов Иранского залива.

ДУБАЙ (Рейтер) — По меньшей мере пять человек погибли и 49 получили ранения в результате землетрясения силой 6,1 балла, которое произошло на юге Ирана рано утром в субботу, сообщили государственные СМИ, а вскоре после этого в регионе произошли два мощных землетрясения силой 6,3 балла.

Около 24 землетрясений, два магнитудой 6,3 и 6,1 балла по шкале Рихтера, последовали за землетрясением, которое произошло в деревне Сайех Хош недалеко от побережья Иранского залива в провинции Хормозган в 2 часа ночи по местному времени. Чиновники сообщили государственному телевидению, что последнее землетрясение произошло около 8 часов утра.

«Все жертвы первого землетрясения погибли, а в следующие два никто не пострадал, потому что люди уже находились вне своих домов», — цитирует информационное агентство IRNA Фуада Морадзаде, губернатора провинции Бандар-Ленге.

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Представитель службы экстренной помощи Моджтаба Халиди сообщил государственному телевидению, что половина из 49 пострадавших выписаны из больниц.

В ведомстве заявили, что поисково-спасательные работы завершены.

Саид Пурзаде из Целевой группы по кризисным ситуациям на острове Киш сказал, что землетрясение не повлияло на воздушное движение и полеты в Персидском заливе.

Государственное телевидение сообщило, что за последний месяц в Западном Хормозгане произошло 150 землетрясений и толчков.

Основные линии геологических разломов пересекаются в Иране, который за последние годы пострадал от нескольких разрушительных землетрясений. В 2003 году землетрясение силой 6,6 балла по шкале Рихтера в провинции Керман унесло жизни 31 000 человек и разрушило древний город Бам.

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