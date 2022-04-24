По меньшей мере пять человек погибли в результате ракетного удара по Одессе на юге Украины.

Комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис беседует со СМИ в Вашингтоне в четверг, 21 апреля (Chriss May/Bloomberg/Getty Images)

Высокопоставленный чиновник Еврокомиссии и министр финансов Литвы заявили в пятницу, что Европа обсуждает шестой раунд санкций против России, включая удар по российскому энергетическому рынку.

Комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис заявил, что одним из рассматриваемых вопросов является нефтяное эмбарго. Были дискуссии об «умных штрафах», которые могут изначально включать тарифы, а не полный запрет.

«Так что могут быть некоторые нюансы, но эта работа продолжается», — сказал Домбровскис журналистам в Вашингтоне, округ Колумбия.

В отдельном интервью CNN в столице США министр финансов Литвы Гентаро Скайсту заявила, что обсудила возможный следующий транш санкций с заместителем министра финансов США Вали Адемо.

«Мы всегда предлагаем, чтобы санкции включали энергетический сектор, особенно нефтяной», а также «дополнительные санкции в отношении финансового сектора России», — сказал Скайсто.

Скайстоу сказал, что санкции должны быть скоординированы, чтобы иметь эффект. «Если мы вместе не договоримся о санкциях, Соединенные Штаты не добьются успеха со всеми нашими западными союзниками», — сказала она.

«Технически утверждение санкций может быть очень быстрым, и это может быть сделано в течение дня или двух», — сказал Домбровскис.

«Вопрос здесь в основном в том, что санкции требуют консенсуса государств-членов, поэтому эти политические дискуссии идут параллельно, поэтому важно достичь единогласного политического соглашения», — сказал он.

Скайстоу сказал, что еще слишком рано говорить о том, когда будет достигнуто соглашение о следующем раунде санкций. Она отметила, что у санкций есть краткосрочная и долгосрочная цель: посадить президента России Владимира Путина за стол переговоров и ослабить российскую экономику, чтобы она больше не могла поддерживать свои вооруженные силы.

«Если бы не было перспектив усиления их армии, хотелось бы верить, что не было бы войны в Европе», — сказала она.

Домбровскис сказал, что важно, чтобы существующие санкции действительно применялись, отметив, что они работают со странами-членами ЕС, а также с более широким международным сообществом.

«Это факт, что не все страны присоединились к этим западным санкциям», — сказал он, отметив, что Пекин «подстраховывает свои ставки» и пытается призвать Китай и другие страны «приблизиться к нашему подходу к России».

Скесто сказала, что они также сосредоточены на том, чтобы помочь украинскому правительству выжить в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной — на том, чтобы более эффективно восстановить Украину, которая, по ее мнению, «должна принимать активное участие в процессе вступления Украины в ЕС».

И Скайсте, и Домбровскис выразили озабоченность по поводу будущих целей Путина, если его решительно не остановят на Украине.

Скайсто сказал CNN, что Россия пытается навязать свое влияние соседним странам, отметив, что «это происходит не в первый раз».

«Российская пропаганда и некоторые органы власти и представители не скрывают, что Россия планирует пойти дальше, и если мы не остановим их в Украине, они вторгнутся в другие соседние страны», — сказал Домбровскис, охарактеризовав это как нападение не только на Украину, но и на европейскую безопасность в более широком смысле.

На вопрос, отреагирует ли Европа таким же единством, если Россия нападет на Молдову, Домбровскис сказал, что сейчас им нужно сосредоточиться на Украине, «потому что Путин пойдет настолько далеко, насколько мы ему позволим».

Кайли Этвуд из CNN предоставила репортаж для этой почты.