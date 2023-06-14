





По меньшей мере 10 человек погибли в результате ракетного обстрела Россией родного города Зеленского на Украине.



автор Э.Л. Ли



Вашингтон, округ Колумбия (UPI), 14 июня 2023 г.













В результате российской ракетной атаки рано утром во вторник в родном городе президента Украины Владимира Зеленского погибли по меньшей мере 10 человек и десятки получили ранения, поскольку вражеские атаки усилились по всей стране в ответ на крупную контратаку.

Ракета, уничтожившая за ночь пятиэтажный жилой дом и продовольственный склад, была одной из шести выпущенных российскими военными по городу Кривой Рог в центральной Украине, но единственной удалось пробить ПВО страны. . — сказали чиновники.

«Больше ракет террористов и русских киллеров продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей», — написал Зеленский в Twitter. «К сожалению, есть погибшие и раненые. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается. Мои соболезнования всем, кто потерял близких! Террористам никогда не будет прощения, и они ответят за каждую выпущенную ими ракету».

Мэр Кривого Рога Александр Вилкол позже подтвердил, что другие ракеты причинили небольшой ущерб.

«Спасательная операция продолжается на двух объектах, которые были разрушены после российской ракетной атаки», — сообщил Филкол новостным агентствам. «Там руины. Места, куда упали ракеты, не имеют никакого отношения к военным объектам».

По словам старшего советника Зеленского Михаила Подолаца, в результате теракта в Кривом Роге пострадали более 20 человек.

«И такие вещи случаются каждую ночь», — сказал он. «Потому что Российская Федерация нагло уничтожает Украину».

В заявлении, размещенном в Facebook, Генштаб ВСУ сообщил, что только за последние сутки сбил 10 крылатых ракет, в том числе одну, запущенную с Каспийского моря.

«Вероятность ракетных и авиаударов по территории Украины по-прежнему очень высока», — заявило агентство, отметив, что Москва добивается контроля над Луганском и Донецком, где до сих пор идет ожесточенный бой.

Агентство сообщило, что за последние дни Россия нанесла 31 авиаудар и 47 авиаударов, при этом нанося удары только по гражданской инфраструктуре. Бомбардировки в Харькове и его окрестностях разрушили множество частных домов и предприятий.

В результате отдельного авиаудара России по юго-восточному городу Запорожье погиб мирный житель и разрушено несколько домов. В Авдеевке также были взорваны крупные культурные центры и высотные здания, в результате чего многие мирные жители получили ранения.

Тем временем в Днепропетровской области зазвучали сирены, где, по словам губернатора области Сергея Лысака, некоторые жители все еще находятся под завалами.

А две соседние области — Донецкая и Полтавская — находились в состоянии повышенной готовности.

По данным киевской городской военной администрации, во вторник Киев, столица Украины, и Харьков на северо-востоке также подверглись обстрелу беспилотников и крылатых ракет.

«Все объекты противника были обнаружены в воздушном пространстве вокруг Киева и успешно уничтожены», — говорится в сообщении ведомства.

В Харькове городской голова Игорь Терехов заявил, что беспилотники повредили как минимум два жилых дома.

«По предварительным данным, повреждено коммунальное предприятие в Киевском районе, а также склад в Салтьевском районе. В результате взрыва в последнем возник пожар», — сказал он.

Немедленных сообщений о повреждениях или травмах не поступало.

Дениз Браун, координатор гуманитарной помощи ООН в Украине, также осудила забастовку, в результате которой близлежащие здания и автомобили были обуглены и повреждены.

«Российское вторжение в очередной раз унесло жизни и принесло страдания народу Украины», — сказала она. «Сегодня утром в результате обстрела Кривого Рога жилой дом, многие мирные жители погибли и получили ранения. Международное гуманитарное право ясно: гражданские лица и гражданская инфраструктура не являются целью».

Последнее российское наступление произошло в то время, когда в последние дни украинские силы начали крупное контрнаступление, в результате которого были освобождены как минимум четыре захваченных украинских села в восточном городе Донецке.

«Борьба тяжелая, но мы движемся вперед, — сказал Зеленский в своем выступлении в понедельник вечером. — Это очень важно». «Я благодарю наших мужчин за то, что каждый украинский флаг теперь вернулся на свое законное место в селах на недавно освобожденных от оккупации землях».

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