По меньшей мере 12 человек погибли в результате двух оползней в Индонезии

ДЖАКАРТА, Индонезия – Два оползня, вызвавшие проливные дожди и нестабильную почву, унесли жизни не менее 12 человек на Яве, самом густонаселенном острове Индонезии, и заставили спасателей искать выживших, заявили в воскресенье представители службы управления стихийными бедствиями.
Среди погибших в результате оползней на Западной Яве – глава местного агентства по оказанию помощи при стихийных бедствиях и капитан индонезийской армии, который отправился спасать выживших после первого оползня в субботу днем. В тот вечер они поймали второй оползень.
Оползни также разрушили мост и перерезали несколько дорог в западной деревне Джихангуан. Спасатели работали всю ночь, но столкнулись с острой необходимостью в тяжелой технике, чтобы перебрать землю и добраться до любого потенциального выжившего.
«Первый оползень был вызван проливными дождями и нестабильными почвенными условиями, – сказал Радитья Джати, представитель Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий. «Последующие оползни произошли, когда офицеры еще эвакуировали пострадавших в районе первого оползня».
Женщина, семья которой живет в деревне, Дамирия Сихомбинг, сказала, что ее отец, мать, племянник и племянница были дома в деревне во время оползня. По телефону из Джакарты, столицы Индонезии в 90 милях к северо-западу, она сказала, что эти четверо все еще пропали без вести.
Она сказала, что первый оползень похоронил дом семьи, а второй, который был больше первого, похоронил дом глубже. По следам второй горки также оказались несколько прохожих.
«Многие люди пришли посмотреть на спасательную команду, и внезапно случился второй оползень», – сказала она. «Было больше жертв, чем во втором, потому что он был намного больше, чем первый оползень. Моя семья похоронена внутри дома, и их еще не нашли».
Г-жа Сихомбинг сказала, что ее родители, обоим по 60 лет, переехали в деревню после выхода на пенсию два года назад из Бандунга, примерно в часе езды.
Она сказала, что многих людей не было дома во время оползня, потому что был полдень. Но среди тех, кто находился в доме, были соседи ее родителей – мать и трое детей. Она не знала, были ли найдены их тела.
В Индонезии часто случаются оползни со смертельным исходом Ликвидация лесов И Мелкомасштабная золотодобыча Эти процессы часто способствуют возникновению нестабильных почвенных условий.
Президент Индонезии Джоко Видодо предупредил в октябре, что в стране может возникнуть больше наводнений и оползней, чем обычно, из-за циклической погодной модели, известной как Девушка. Ожидается, что сезон дождей продлится до марта.
«Я хочу, чтобы каждый из нас подготовился к возможным гидрометеорологическим катастрофам», Президент сказал в то время.
К полудню воскресенья местный чиновник службы спасения сказал, что спасатели все еще пытались определить, сколько человек пропало без вести. Пострадали 18 человек.
Видеоклип с этой сценой показывает, как грязная река течет по густонаселенному району, по-видимому, разрушая и покрывая несколько зданий.
На видеоролике с места происшествия, предоставленном Национальным поисково-спасательным агентством, видно, как спасатели работают ночью, поднимая тело на носилках и унося его.
Он показал, как последний экскаватор поднимает грязный грузовик, чтобы спасатели могли добраться до земли под ним. На кузове грузовика было написано «Боритесь с вирусом».
Первый оползень обрушился на деревню через несколько часов после крушения авиалайнера Sriwijaya Aviation. Разбился в Яванском море При вылете из Джакарты, столицы Индонезии, под проливным дождем погибли все 62 человека на борту.
Индонезия, архипелаг из 17 500 островов, расположенный на экваторе, был покрыт обширными тропическими лесами. Но за последние полвека было сожжено много лесов и вырублены деревья, чтобы расчистить путь для пальмовых плантаций и других сельскохозяйственных угодий.
Население Индонезии составляет 270 миллионов человек, и это четвертая по величине страна в мире, а на Яве, ее крупнейшем острове по численности населения, проживает более 140 миллионов человек.