По меньшей мере 12 человек погибли в результате двух оползней в Индонезии

ДЖАКАРТА, Индонезия – Два оползня, вызвавшие проливные дожди и нестабильную почву, унесли жизни не менее 12 человек на Яве, самом густонаселенном острове Индонезии, и заставили спасателей искать выживших, заявили в воскресенье представители службы управления стихийными бедствиями.

Среди погибших в результате оползней на Западной Яве – глава местного агентства по оказанию помощи при стихийных бедствиях и капитан индонезийской армии, который отправился спасать выживших после первого оползня в субботу днем. В тот вечер они поймали второй оползень.

Оползни также разрушили мост и перерезали несколько дорог в западной деревне Джихангуан. Спасатели работали всю ночь, но столкнулись с острой необходимостью в тяжелой технике, чтобы перебрать землю и добраться до любого потенциального выжившего.

«Первый оползень был вызван проливными дождями и нестабильными почвенными условиями, – сказал Радитья Джати, представитель Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий. «Последующие оползни произошли, когда офицеры еще эвакуировали пострадавших в районе первого оползня».