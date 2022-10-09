По меньшей мере 17 человек погибли в результате российских ударов по украинскому городу Запорожье.

Высокопоставленный чиновник в украинском городе заявил в воскресенье, что в результате нападения России на Запорожье пострадали многоквартирные дома и погибли по меньшей мере 17 человек.

Секретарь горсовета Анатолий Кортев сообщил, что ночью город подвергся ракетному обстрелу, разрушено не менее пяти частных домов и повреждено около 40. Украинская армия подтвердила нападение, заявив о десятках убитых и раненых.

Удар был нанесен после того, как субботний взрыв частично обрушил мост, соединяющий Крым с Россией, повредил важнейшую артерию снабжения нерешительных военных действий Кремля на юге Украины и нанес удар по выдающемуся символу российской власти в регионе.

Запорожье неоднократно подвергалось ударам в последние недели и находится в контролируемой Украиной части региона, аннексированной президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе в нарушение международного права.

Часть территории, в настоящее время контролируемой Россией, является домом для Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе.

Международное агентство по атомной энергии ООН заявило в субботу, что оно неоднократно подвергалось опасности из-за боевых действий и потеряло последние оставшиеся внешние источники энергии в результате возобновившихся бомбардировок. Теперь он полагается на дизельные аварийные генераторы.

Никто не взял на себя ответственность за обстрел Крымского моста, но это был сильный удар по России и мог привести к эскалации конфликта. Некоторые российские законодатели призывают Путина объявить контртеррористическую операцию, а не термин «специальная военная операция», которая сократила масштабы боевых действий для простых россиян.

Поздним вечером в субботу Путин подписал указ об ужесточении мер безопасности на мосту и энергетической инфраструктуре между Крымом и Россией, поручив ФСБ России эту работу.

Через несколько часов после взрыва Минобороны России объявило, что командующий ВВС генерал Сергей Соровикин теперь будет командовать всеми российскими войсками в Украине. Суровкин, который этим летом был назначен командующим войсками на юге Украины, командовал российскими войсками в Сирии, и его обвинили в руководстве бомбардировками, разрушившими большую часть Алеппо.

19-километровый (12-мильный) Керченский мост, расположенный в проливе между Черным и Азовским морями, является символом претензий Москвы на Крым и важным связующим звеном с полуостровом, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году. Мост стоимостью 3,6 миллиарда долларов, самый длинный в Европе, жизненно важен для продолжения российских военных операций на юге Украины. Путин лично руководил открытием моста в 2018 году.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении косвенно признал нападение на мост, но не упомянул его причины.

Он сказал, что сегодня был неплохой день и в основном на территории нашего государства было солнечно. К сожалению, в Крыму было пасмурно. Хотя тоже было тепло.

Зеленский заявил, что Украина хочет будущего без оккупантов. По всей нашей территории, особенно в Крыму.

Зеленский также сказал, что украинские силы продвинулись или удерживали оборону на востоке и юге, но признал очень тяжелые и очень тяжелые бои вокруг города Пахмут на востоке Донецкой области, где в последнее время российские силы добились успехов.

Движение поездов и автомобилей по мосту временно приостановлено. Поддерживаемый Россией лидер Крыма Сергей Аксенов заявил, что во второй половине дня в субботу автомобильное движение возобновилось на одном из двух путей, которые остались без изменений, причем потоки чередуются в каждом направлении.

Железнодорожное движение медленно возобновлялось. Два пассажирских поезда вышли из городов Севастополь и Симферополь в Крыму и направились в сторону моста в субботу вечером. Пассажирские паромные рейсы между Крымом и материковой частью России были возобновлены в воскресенье.

В то время как Россия захватила районы северного Крыма в начале своего вторжения в Украину и построила сухопутный коридор вдоль Азовского моря, Украина проводит контратаку, чтобы вернуть себе эти территории. К территориям, контролируемым Россией вдоль моря, относится Запорожская область.

Крым является популярным местом для российских туристов и является домом для российской военно-морской базы. По оценкам российской туристической ассоциации, в субботу в Крыму было 50 000 туристов.

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