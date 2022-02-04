По меньшей мере 21 человек погиб в результате продолжающихся третий день столкновений пакистанской армии с боевиками | Пакистан

В пятницу пакистанские войска третий день сражаются с боевиками-сепаратистами в неспокойной провинции Белуджистан, где сотни жителей города недалеко от иранской границы остались в ловушке артиллерийских обстрелов и ожесточенных боев.

Волнения вспыхнули в среду, когда повстанцы из Белуджской освободительной армии (BLA) предприняли двойные нападения на базы военизированных пограничных войск в районах Наушки и Панджгур, в результате чего погибли по меньшей мере 12 солдат и девять боевиков.

Бои в Ношках продолжались 16 часов, после чего все нападавшие были убиты, а один взрыв был такой силы, что выбили окна в гражданской больнице и близлежащих правительственных зданиях.

Но бои в Панджгуре продолжались до поздней ночи пятницы, местные жители описывали интенсивные обстрелы и перестрелки. Видео, размещенное в социальных сетях, показало, что военный беспилотник выстрелил боевиками, но сообщение сразу проверить не удалось.

«Сегодня был худший день, когда в лагере бомбили и обстреливали. Мы видели пыль, поднимающуюся из стана. Весь день и ночь над нашими головами зависали боевые вертолеты», — рассказал Guardian один из местных жителей, добавив, что боевики продолжают атаковать лагерь. «Сейчас 10 вечера, и мы слышим мощные взрывы и перекрестный огонь».

Сотрудник службы безопасности отрицал, что боевики осадили лагерь, заявив, что часть боевиков находится в соседнем здании, а войска пытаются «нормализовать» ситуацию.

«Идет окончательная проверка. Мы используем Cobra и другие вертолеты, поскольку повстанцы бегут», — сказал он.

По словам местного жителя, мирные жители, попавшие в ловушку боевых действий, были напуганы, и у них закончилась еда, добавив, что, как считается, по меньшей мере двое мирных жителей были убиты в результате перекрестного огня.

Но информация о ситуации оставалась скудной: с четверга в Панджгуре введен комендантский час, а услуги мобильной связи приостановлены. Один местный журналист пожаловался, что официальные лица не публикуют информацию.

BLA заявила, что в результате двойного нападения было убито 170 пакистанских солдат, что власти отклонили как «абсолютно ложное».

Нападения были вызовом государственным силам в один из самых милитаризованных регионов страны. Сенатор Сайед Мушахид Хуссейн назвал нападения «неприемлемым нарушением безопасности».

Белуджистан, самая бедная провинция Пакистана, десятилетиями была рассадником сепаратистского повстанческого движения. Боевики-сепаратисты выступили против китайских инвестиций в Гвадар и другие районы Пакистана и назвали это колонизацией и эксплуатацией провинции Китай и Пакистан.

Две атаки начались за несколько часов до премьер-министра. Имран Ханприбыли в Китай, и один сотрудник службы безопасности сказал, что они были разработаны, чтобы послать сигнал Китаю и сорвать визит премьер-министра.

«Атаки были очень хорошо скоординированы и связаны с интересами Китая в Пакистане. Это должно было показать, что Пакистан не является безопасной страной», — сказал чиновник.

В последние годы Китай вложил миллиарды долларов через Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК) в инфраструктурные и энергетические проекты, связывающие дальнезападный китайский регион Синьцзян со стратегическим портом Гвадар в Белуджистане.

BLA и другие боевые группировки обвинили китайцев в эксплуатации минеральных ресурсов Белуджистана и ранее нападали на китайских граждан и китайское консульство в Карачи.