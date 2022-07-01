По меньшей мере 21 человек погиб от российских ракет в Одесской области Украины.

Российские ракетные удары по жилым районам унесли жизни по меньшей мере 21 человека рано утром в пятницу возле украинского порта Одесса, сообщили власти на следующий день после того, как вывод российских войск с острова в Черном море, по-видимому, ослабил угрозу городу.

На видео предрассветной атаки видны руины обгоревших зданий в небольшом городке Серховка примерно в 50 километрах от Одессы. Офис президента Украины сообщил, что три ракеты Х-22, выпущенные боевыми самолетами, попали в жилой дом и кемпинг.

Украинские власти интерпретировали нападение как ответ на то, что накануне российские войска были вынуждены покинуть Змеиный остров, хотя Москва представила их уход как «жест доброй воли», направленный на либерализацию экспорта зерна из страны.

Российские войска взяли под свой контроль остров в первые дни войны в надежде использовать его в качестве плацдарма для нападения на Одессу, крупнейший порт Украины и штаб-квартиру ее флота.

Иван Баканов, глава Службы безопасности Украины (СБУ), заявил: «Оккупанты не могут победить на поле боя, поэтому прибегают к гнусным убийствам мирных жителей. Изгнав врага со Змеиного острова, он решил ответить «циничной бомбардировки гражданских объектов». Большое количество мирных жителей было убито. В результате ударов российской авиации и бомбардировок в начале войны, в том числе в госпитале, театре, использовавшемся в качестве бомбоубежища, и на вокзале. До этой недели массовые жертвы среди население, казалось, стало реже, поскольку Москва сосредоточилась на захвате Донбасса на востоке Украины.

Но российские ракеты попали в Киевскую область в минувшие выходные после нескольких недель относительного спокойствия вокруг столицы, а в результате авиаудара в понедельник по торговому центру в центре Кременчуга погибли по меньшей мере 19 человек.

После атаки в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва не наносит удары по жилым районам.

Украинские СМИ сообщают, что погиб 21 человек, в том числе дети. Она добавила, что еще 38 человек, в том числе шестеро детей и беременная женщина, госпитализированы. Украинские экстренные службы заявили, что большинство пострадавших находились в многоквартирном доме.

Олег Жданов, независимый украинский военный аналитик, сказал, что уход России со Змеиного острова имеет «огромное психологическое значение» для Украины.

«Змеиный остров является ключом к контролю над Черным морем и может помочь прикрыть российскую атаку, если Кремль решит высадить десант в Одессе или в другом месте региона. Теперь эти планы отложены», — сказал он. Украинская армия заявила, что артиллерийский и ракетный обстрел вынудил россиян бежать с острова на двух небольших быстроходных катерах. Точное количество отводимых сил не разглашается.

Остров приобрел значение в начале войны как символ неповиновения Украины. Когда русский военный корабль попросил защитников острова сдаться, они, видимо, ответили: «Идите (ругательство) сами». Зеленский заявил, что, хотя вывод войск не гарантирует безопасность Черноморского региона, он «значительно ограничит» деятельность России там.

«Шаг за шагом мы будем изгонять (Россию) с нашего моря, земли и неба», — сказал он в своей ночной речи.

На востоке Украины российские войска продолжали наступление, чтобы окружить город Лищанск, последний оплот сопротивления в Луганской области, одной из двух областей, составляющих Донбасс.

«Бомбежка города идет очень интенсивно», — заявил Луганский губернатор Сергей Гайдай. «Оккупанты разрушают дом за домом с помощью тяжелой артиллерии и другого оружия. Жители Лисичанска почти круглосуточно прячутся в подвалах», — сказал Гайдай, русские борются за контроль над нефтеперерабатывающим заводом на окраине города. Но официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские сепаратистские силы взяли под свой контроль нефтеперерабатывающий завод, а также завод по производству руды и желатина в Лисичанске.

Офис президента Украины сообщил, что в результате серии российских ударов за последние 24 часа погибли мирные жители на востоке Украины: четверо на северо-востоке Харьковской области и еще четверо в Донецкой области.

Что касается других событий, Зеленский попросил украинских законодателей ускорить процесс принятия законодательства, необходимого для вступления страны в Европейский Союз. Его правительство подало заявку на членство в ЕС после российского вторжения 24 февраля. Лидеры ЕС сделали Украину кандидатом на прошлой неделе, действуя с необычайной скоростью и сплоченностью.

Процесс может занять годы или даже десятилетия, но Зеленский сказал в обращении к депутатам, что Украина не может ждать.

«Подобные решения необходимы Украине, чтобы двигаться вперед на своем пути, и вы должны их принять», — сказал он.

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