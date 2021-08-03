По меньшей мере 30 тел сплыли по реке между Эфиопским Тыграем и Суданом.

ХАРТУМ (Рейтер). Два эфиопских беженца и четыре суданских свидетеля сообщили агентству Рейтер в понедельник, что они обнаружили тела.

Тела были найдены в реке Сетит, известной в Эфиопии как Текес, которая в настоящее время является фактической границей между территорией, контролируемой силами Тиграяна, и территорией, контролируемой силами Амхара в союзе с федеральным правительством Эфиопии.

В другом месте река также отделяет Судан от Эфиопии.

Доктор Тедрос Тефера, хирург, сбежавший из приграничного с Эфиопией города Хамира, сказал Reuters, что за последние шесть дней он закопал в Судане 10 тел, и сообщил местным рыбакам и беженцам, что были найдены еще 28 человек, в том числе семь в понедельник.

«Они получили ранения в грудь, живот и ноги … и их руки также связаны», – сказал он, добавив, что с помощью беженцев ему удалось опознать три тела, принадлежащих тиграянам из Хамиры. Многие тиграяне бежали из Хумиры в Судан, когда начались боевые действия.

Он поделился двумя видео, на которых мужчины копают могилу для выброшенного на берег трупа, а мужчины хоронят то, что кажется тем же самым трупом, в только что вырытой могиле.

Эфиопский беженец из Хумеры, который попросил не называть его имени, опасаясь последствий для его семьи, все еще находящейся в Эфиопии, сказал, что он нашел девять тел.

Он сказал: «Мы нашли девять … они связали их веревкой, и они распухли, но не было никаких признаков того, что они были ранены или ранены».

Он опубликовал фотографии, на которых запечатлены опухшие и покрытые синяками тела, лежащие на берегу реки.

Радван Хуссейн, глава группы по чрезвычайным ситуациям правительства Эфиопии на Тыграе, и полковник Гитнет Адан, официальный представитель эфиопских вооруженных сил, не ответили на сообщение WhatsApp с просьбой прокомментировать трупы.

Пресс-секретарь премьер-министра Эфиопии Бейлин Сейюм не ответила на запрос о комментарии.

В понедельник в аккаунте в Твиттере правительства Эфиопии говорится, что сообщения о плавучих телах, циркулирующие в социальных сетях, являются результатом фальшивой кампании «пропаганды» Тиграяна.

Но рассказы эфиопских беженцев были подтверждены свидетелями в Судане. Два местных суданских чиновника и два суданских жителя города Вад-эль-Хелио, недалеко от плотины Сетит в штате Кассала, которые попросили не называть их имени из-за страха перед репрессиями, заявили, что вытащили около 20 тел из реки Сетит: пять из них оказались на берегу реки. Понедельник. Девять в воскресенье и шесть в субботу.

Эти четверо сообщили агентству Рейтер, что некоторые тела были застрелены, а другим были связаны руки, но никаких других видимых повреждений не было. Деревня расположена в 42 километрах (26 милях) от лагеря Хамдайя в Судане, где эфиопские беженцы нашли тела.

Восемь месяцев назад разразилась война между центральным правительством Эфиопии и Народным фронтом освобождения Тыграя, партией, контролирующей Тыграй. Жители Тыграя ранее обвиняли силы Амхары, объединившиеся с центральным правительством, в том, что они сбросили туда тела, но обвинения они отрицают.

В последние недели боевые действия распространились из Тыграя на Амхару и Афар, два региона, прилегающие к Тыграю, что угрожает дальнейшей дестабилизацией второй по численности населения страны Африки.

(Репортаж: Халед Абдель Азиз в Хартуме и Нафиса аль-Тахер в Каире. Написано Джулией Паравичини; редактирование Кэтрин Хуральд и Говард Гюлер.

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