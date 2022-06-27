По меньшей мере 4 человека погибли и 30 пострадали при обрушении стадиона в Колумбии

«На данный момент у нас есть четыре подтвержденных (убитых) пострадавших — две женщины, взрослый мужчина и несовершеннолетний, а также около 30 человек с тяжелыми травмами. Конечно, мы задействовали все больницы и машины скорой помощи, которые можем задействовать. «Это местная радиостанция», — сказал губернатор Толимы Рикардо Ороско в интервью BluRadio Colombia.
«Мы глубоко сожалеем о том, что произошло на арене», — говорится в заявлении Тамайо. «Хочу попросить всех жителей области эвакуироваться, власти уже реагируют на ЧП, пострадавшие доставлены в больницы. Пожалуйста, давайте выйдем, давайте вместе поможем экстренным службам, чтобы они могли сделать карьеру .»
Министр здравоохранения Толимы Марта Паласиос заявила в воскресенье вечером, что в местные больницы поступило 322 пациента, пострадавших в результате обрушения стадиона.
И опубликовал фотографии, на которых люди на носилках в коридорах и скверах.
На видео видно, что платформа, очевидно, была заполнена людьми, когда она рухнула. Другие бегут на землю, пока конструкция падает на них.
Официальная причина обрушения не раскрывается, но Тамайо в своем заявлении отметил, что власти «уже приступили к расследованию причин произошедшего».
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