По меньшей мере 4 человека погибли и 30 пострадали при обрушении стадиона в Колумбии

«На данный момент у нас есть четыре подтвержденных (убитых) пострадавших — две женщины, взрослый мужчина и несовершеннолетний, а также около 30 человек с тяжелыми травмами. Конечно, мы задействовали все больницы и машины скорой помощи, которые можем задействовать. «Это местная радиостанция», — сказал губернатор Толимы Рикардо Ороско в интервью BluRadio Colombia.

Мэр Эспиналя Хуан Карлос Тамайо подтвердил, что авария произошла в пост в фейсбуке воскресенье, Он призвал жителей покинуть район.

«Мы глубоко сожалеем о том, что произошло на арене», — говорится в заявлении Тамайо. «Хочу попросить всех жителей области эвакуироваться, власти уже реагируют на ЧП, пострадавшие доставлены в больницы. Пожалуйста, давайте выйдем, давайте вместе поможем экстренным службам, чтобы они могли сделать карьеру .»