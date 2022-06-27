World

По меньшей мере 4 человека погибли и 30 пострадали при обрушении стадиона в Колумбии

27 июня, 2022
Toma Kulikov

«На данный момент у нас есть четыре подтвержденных (убитых) пострадавших — две женщины, взрослый мужчина и несовершеннолетний, а также около 30 человек с тяжелыми травмами. Конечно, мы задействовали все больницы и машины скорой помощи, которые можем задействовать. «Это местная радиостанция», — сказал губернатор Толимы Рикардо Ороско в интервью BluRadio Colombia.

Видео опубликовал избранный президент Колумбии Густаво Петро. Кажется, что платформа, полная зрителей, рушится, когда люди бегут с места.
Мэр Эспиналя Хуан Карлос Тамайо подтвердил, что авария произошла в пост в фейсбуке воскресенье, Он призвал жителей покинуть район.

«Мы глубоко сожалеем о том, что произошло на арене», — говорится в заявлении Тамайо. «Хочу попросить всех жителей области эвакуироваться, власти уже реагируют на ЧП, пострадавшие доставлены в больницы. Пожалуйста, давайте выйдем, давайте вместе поможем экстренным службам, чтобы они могли сделать карьеру .»

По предварительным данным, около 30 человек получили серьезные ранения в результате схода лавины.

Министр здравоохранения Толимы Марта Паласиос заявила в воскресенье вечером, что в местные больницы поступило 322 пациента, пострадавших в результате обрушения стадиона.

Управление гражданской обороны Колумбии, Гражданская оборона Колумбии, в Твиттере Добровольцы доставили раненых в медицинские учреждения в этом районе.

И опубликовал фотографии, на которых люди на носилках в коридорах и скверах.

Депутат местного совета Иван Верне Рохас опубликовал видео в Twitter. коллапс появляется. На заднем фоне слышны крики, когда трехъярусная конструкция падает внутрь.

На видео видно, что платформа, очевидно, была заполнена людьми, когда она рухнула. Другие бегут на землю, пока конструкция падает на них.

Официальная причина обрушения не раскрывается, но Тамайо в своем заявлении отметил, что власти «уже приступили к расследованию причин произошедшего».

Марлон Сорто из CNN en Español и Сюзанна Каллилан из CNN внесли свой вклад в этот отчет.

READ  Минобороны Армении заявило, что Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня после пограничного столкновения

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.